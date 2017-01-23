10 توصيات تصدر عن مؤتمر "تقويم أداء عضو هيئة التدريس" بجامعة القصيم

شملت جائزة تميز سنوية ودليلا إجرائيا وميثاقا أخلاقيا أو إدارة مستقلة للمتابعة

أسفرت الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي الأول حول "تقويم أداء عضو هيئة التدريس في ضوء التوجهات الوطنية والدولية الحديثة"، عن صدور 10 توصيات علمية تهدف للمساهمة في تطوير ممارسات عضو هيئة التدريس وتتناسب مع مكانته العلمية ودوره الهام؛ كونه مفتاح العملية التعليمية وقاطرتها.

وفي التفاصيل، نظمت كلية التربية بجامعة القصيم المؤتمر، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم؛ حيث جاءت التوصيات في ختام اليوم الثاني على النحو التالي:

1- تشكيل لجنة تتولى وضع معايير لتقويم أداء عضو هيئة التدريس؛ وفق التوجهات الوطنية والعالمية، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

2- الاستعانة بآراء الأقسام، والكليات المختلفة بالجامعة حول طبيعة المعايير التي ينبغي تقويم أداء عضو هيئة التدريس في ضوئها.

3- تشكيل لجنة لتصميم دليل إجرائي لتقويم أداء عضو هيئة التدريس؛ وفق المعايير التي سوف يتم وضعها في ضوء التوصية الأولى.

4- تنويع آليات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؛ بحيث يشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.

5- تشجيع الأداء المتميز والمبدع لأعضاء هيئة التدريس؛ من خلال تقديم مكافآت عينية ومادية؛ في ضوء ما تسفر عنه نتائج عملية التقويم.

6- تخصيص جائزة تميز سنوية على مستوى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس المتميزين.

7- استحداث إدارة مستقلة في الجامعة تعنى بمتابعة عملية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؛ من خلال معايير شفافة معلنة، مع تحديد المهام المناطة بتلك اللجنة في الدليل الإجرائي؛ وفق التوصية الثالثة.

8- تقديم التغذية الراجعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس حول نتائج عملية تقويم أدائهم.

9- المراجعة الدورية لمعايير، وآليات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؛ وفق التوجهات العالمية والوطنية في هذا الصدد.

10- تبني ميثاق أخلاقي لمهام، ومسؤوليات، وأدوار عضو هيئة التدريس بالجامعة يحدد حقوقه، وواجباته.