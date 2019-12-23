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ساري: دفعنا ضريبة الإرهاق .. وإنزاجي: حققنا أمرًا خياليًا

في المؤتمر الصحفي بعد كأس السوبر الإيطالي

أبدى ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس أسفه لإخفاق فريقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 3 أمام لاتسيو في المباراة التي جرت بينهما الأحد في الرياض، مشيرًا إلى أن الإرهاق الذي أصاب لاعبيه تسبب في خسارة فريقه أول لقب هذا الموسم.

وقال ساري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لاتسيو لعب بطريقة جيدة على المستويين الذهني والفني، فيما دفع يوفنتوس ضريبة الإرهاق قبل المباراة وهو ما تسبب في ظهورنا بشكل سيئ في مباراتنا الأخيرة عام 2019".

وأوضح ساري: "لم نتمكن من استغلال الأطراف بشكل جيد، كما لم نستفد من الكرات الثابتة التي حصلنا عليها طوال اللقاء".

من جانب آخر، أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني للاتسيو، أن الفريق العاصمي حقق "أمرًا خياليًا".

وقال إنزاجي: "حققنا أمرًا خياليًا، الفوز على يوفنتوس مرتين في وقت قصير يعد مذهلاً، حصدنا انتصارًا مستحقًا بفضل مجموعة قوية من اللاعبين آمنت بما تفعله".


وقال في هذا الصدد "علينا مواصلة العمل للاستمتاع بليالٍ مثل هذه، هذا الفوز هو نتاج لعمل هؤلاء الشباب".

ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو كأس السوبر الإيطالي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ساري: دفعنا ضريبة الإرهاق .. وإنزاجي: حققنا أمرًا خياليًا
سبق

أبدى ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس أسفه لإخفاق فريقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 3 أمام لاتسيو في المباراة التي جرت بينهما الأحد في الرياض، مشيرًا إلى أن الإرهاق الذي أصاب لاعبيه تسبب في خسارة فريقه أول لقب هذا الموسم.

وقال ساري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لاتسيو لعب بطريقة جيدة على المستويين الذهني والفني، فيما دفع يوفنتوس ضريبة الإرهاق قبل المباراة وهو ما تسبب في ظهورنا بشكل سيئ في مباراتنا الأخيرة عام 2019".

وأوضح ساري: "لم نتمكن من استغلال الأطراف بشكل جيد، كما لم نستفد من الكرات الثابتة التي حصلنا عليها طوال اللقاء".

من جانب آخر، أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني للاتسيو، أن الفريق العاصمي حقق "أمرًا خياليًا".

وقال إنزاجي: "حققنا أمرًا خياليًا، الفوز على يوفنتوس مرتين في وقت قصير يعد مذهلاً، حصدنا انتصارًا مستحقًا بفضل مجموعة قوية من اللاعبين آمنت بما تفعله".


وقال في هذا الصدد "علينا مواصلة العمل للاستمتاع بليالٍ مثل هذه، هذا الفوز هو نتاج لعمل هؤلاء الشباب".

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
12:43 AM

ساري: دفعنا ضريبة الإرهاق .. وإنزاجي: حققنا أمرًا خياليًا

في المؤتمر الصحفي بعد كأس السوبر الإيطالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس أسفه لإخفاق فريقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 3 أمام لاتسيو في المباراة التي جرت بينهما الأحد في الرياض، مشيرًا إلى أن الإرهاق الذي أصاب لاعبيه تسبب في خسارة فريقه أول لقب هذا الموسم.

وقال ساري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لاتسيو لعب بطريقة جيدة على المستويين الذهني والفني، فيما دفع يوفنتوس ضريبة الإرهاق قبل المباراة وهو ما تسبب في ظهورنا بشكل سيئ في مباراتنا الأخيرة عام 2019".

وأوضح ساري: "لم نتمكن من استغلال الأطراف بشكل جيد، كما لم نستفد من الكرات الثابتة التي حصلنا عليها طوال اللقاء".

من جانب آخر، أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني للاتسيو، أن الفريق العاصمي حقق "أمرًا خياليًا".

وقال إنزاجي: "حققنا أمرًا خياليًا، الفوز على يوفنتوس مرتين في وقت قصير يعد مذهلاً، حصدنا انتصارًا مستحقًا بفضل مجموعة قوية من اللاعبين آمنت بما تفعله".


وقال في هذا الصدد "علينا مواصلة العمل للاستمتاع بليالٍ مثل هذه، هذا الفوز هو نتاج لعمل هؤلاء الشباب".

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