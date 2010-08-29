النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن

تُقدَّر قيمة المسروقات بـ70 ألف ريال

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية الهندية، أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع؛ وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها.

وأشار إلى أن قيمة المسروقات تقدر بـ70 ألف ريال. وقد جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الشرقية حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية الهندية، أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع؛ وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها.

وأشار إلى أن قيمة المسروقات تقدر بـ70 ألف ريال. وقد جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
11:13 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:21 AM

شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن

تُقدَّر قيمة المسروقات بـ70 ألف ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
1,097

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية الهندية، أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع؛ وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها.

وأشار إلى أن قيمة المسروقات تقدر بـ70 ألف ريال. وقد جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,262
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,750
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,017

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة