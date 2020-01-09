قادماً من الوكرة القطري.. "اوفيني" يرتدي قميص الاتحاد

ضمن صفقات "الميركاتو الشتوي".. لترميم خط الدفاع

اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع البرازيلي برونو اوفيني مدافع نادي الوكرة القطري على انتقاله لفريق الاتحاد بعد أن فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع فريقه السابق نادي الوكرة القطري، وسيتم التوقيع مع اللاعب رسمياً خلال اليومين القادمين.

وكان اللاعب قد مثل فريق النصر في خانة الدفاع لثلاثة مواسم سابقة وساهم بشكل رئيسي في تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أن يغادر الفريق ويوقع مع الوكرة القطري. كما شارك مع الوكرة القطري في 12 لقاء هذا الموسم.