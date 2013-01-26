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"إغاثي" الملك يدشّن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في مأرب

لتأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1,000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب، وعدن، والمهرة.

ونوه وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب إخوانهم اليمنيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

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"إغاثي" الملك يدشّن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في مأرب
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1,000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب، وعدن، والمهرة.

ونوه وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب إخوانهم اليمنيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
04:25 PM

"إغاثي" الملك يدشّن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في مأرب

لتأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1,000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب، وعدن، والمهرة.

ونوه وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب إخوانهم اليمنيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

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