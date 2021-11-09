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مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يلتقي نظيره التركمانستاني

بحثا العمل المشترك وانعكاساته على جهود المنظمة

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، نظيره المندوب الدائم لجمهورية تركمانستان لدى المنظمة، سفير الجمهورية لدى المملكة أوراز محمد تشاريف.

جاء هذا اللقاء تعزيزاً للتعاون والتشاور المتعدد بين المندوبين في ظل أعمال وانشغالات منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة العمل الإسلامي المشترك، بما يخدم القضايا الإسلامية في خضم التحديات الحالية.

وناقش الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك وسبل التنسيق فيما يخدم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة أو المتفرعة أو المنتمية.

كما بحث اللقاء العمل المشترك بين البعثتين وانعكاساته على جهود المنظمة.

ونوّه الجانبان بأهمية التعاون المشترك وتعزيز تطويره بما يخدم توجهات منظمة التعاون الإسلامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يلتقي نظيره التركمانستاني
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، نظيره المندوب الدائم لجمهورية تركمانستان لدى المنظمة، سفير الجمهورية لدى المملكة أوراز محمد تشاريف.

جاء هذا اللقاء تعزيزاً للتعاون والتشاور المتعدد بين المندوبين في ظل أعمال وانشغالات منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة العمل الإسلامي المشترك، بما يخدم القضايا الإسلامية في خضم التحديات الحالية.

وناقش الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك وسبل التنسيق فيما يخدم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة أو المتفرعة أو المنتمية.

كما بحث اللقاء العمل المشترك بين البعثتين وانعكاساته على جهود المنظمة.

ونوّه الجانبان بأهمية التعاون المشترك وتعزيز تطويره بما يخدم توجهات منظمة التعاون الإسلامي.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
06:40 PM

مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يلتقي نظيره التركمانستاني

بحثا العمل المشترك وانعكاساته على جهود المنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، نظيره المندوب الدائم لجمهورية تركمانستان لدى المنظمة، سفير الجمهورية لدى المملكة أوراز محمد تشاريف.

جاء هذا اللقاء تعزيزاً للتعاون والتشاور المتعدد بين المندوبين في ظل أعمال وانشغالات منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة العمل الإسلامي المشترك، بما يخدم القضايا الإسلامية في خضم التحديات الحالية.

وناقش الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك وسبل التنسيق فيما يخدم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة أو المتفرعة أو المنتمية.

كما بحث اللقاء العمل المشترك بين البعثتين وانعكاساته على جهود المنظمة.

ونوّه الجانبان بأهمية التعاون المشترك وتعزيز تطويره بما يخدم توجهات منظمة التعاون الإسلامي.

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