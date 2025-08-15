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1.776 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 41.017

الفيروس أودى بحياة 21 شخصًا

سجل المغرب 1.776 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي إلى 41.017.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 21 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 632.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 28.566 بعد تعافي 922 شخصًا.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليًا هو 11.819، من بينها 154 حالة حرجة.

فيروس كورونا الجديد

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1.776 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 41.017
سبق

سجل المغرب 1.776 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي إلى 41.017.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 21 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 632.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 28.566 بعد تعافي 922 شخصًا.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليًا هو 11.819، من بينها 154 حالة حرجة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
09:43 PM

1.776 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 41.017

الفيروس أودى بحياة 21 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المغرب 1.776 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي إلى 41.017.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 21 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 632.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 28.566 بعد تعافي 922 شخصًا.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليًا هو 11.819، من بينها 154 حالة حرجة.

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