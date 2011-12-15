"الدلامي" يتفقد مبادرة تشجير مناطق زحف الرمال على طريق "الدمام - الرياض"

في إطار التعاون والتفاهم بين وزارة النقل والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

تفقد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ورئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي المهندس خالد العبدالقادر؛ المرحلة الأولى من حملة "لنجعلها خضراء"، ضمن مبادرة تشجير مناطق زحف الرمال على طريق "الدمام - الرياض" السريع.

جاء ذلك في إطار التفاهم والتعاون بين الجهتين بهدف تشجير الطرق الرئيسة بالمملكة.

وشملت أعمال المرحلة الأولى تنفيذ شبكات الري الحديث بطول كيلومترين، وزراعة 500 شجرة، وتركيب أربعة خزانات مع المضخات بسعة 100 ألف متر مكعب، كما شملت أعمال المرحلة الثانية أعمال زراعة بطول كيلومترين، وزراعة 500 شجرة، وتركيب أربعة خزانات مع المضخات بسعة 100 ألف متر مكعب، وأربع مصدات رياح جانبية لوقف زحف الرمال.

وخلال هذه الحملة تم غرس الأشجار الملائمة لطبيعة المنطقة الصحراوية وتحملها لملوحة المياه المستخدمة في ري الأشجار.

وتهدف حملة "لنجعلها خضراء" إلى توحيد جهود الطرفين وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق بحماية البيئة، إضافة إلى بناء شراكة فعالة للعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتنمية الغطاء النباتي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المياه ودعم التشجير، مع التركيز على تشجير المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسة في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تستهدف، وفقاً لإستراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال عدد من المبادرات مثل تبني أحدث التقنيات، إضافة للعمل على تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بحوالي 25%.