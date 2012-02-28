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الرياض .."فهد الطبية " تنهي معاناة طفلة من أنبوب تنفس دام 3 سنوات

وُلدت بضمور وتراجع حاد بالفك السفلي أثر في انغلاق مجرى التنفس

أنهى فريق طبي جراحي من مدينة الملك فهد الطبية، معاناة طفلة في عمرها الثالث، من أنبوب التنفس عن طريق القصبة الهوائية الذي لازمها منذ الولادة، حيث أصبح بقدرتها الآن العودة للنطق والتنفس بشكل طبيعي.

وكانت الطفلة التي وُلدت بضمور وتراجع حاد بالفك السفلي والذي أثر في انغلاق مجرى التنفس بسبب رجوع الفك السفلي واللسان؛ ما دعا الأطباء آنذاك، إلى عمل فتحة في القصبة الهوائية بعد الولادة.

وتمكّن الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالسلام الجباب؛ استشاري جراحة الوجه والفكين ومدير إدارة طب الأسنان، والدكتور فالح الشهراني؛ رئيس الأطباء المقيمين ببرنامج جراحة الوجه والفكين، والدكتور أمين بن ناصر؛ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، إلى إجراء جراحة لإطالة الفك السفلي بشكله الخَلقي، أدت بدوره إلى تقدم الفك طبيعياً مع تقديم اللسان وفتح مسار التنفس؛ الأمر الذي أدّى ـ بفضل الله ـ إلى إزالة أنبوب التنفس من القصبة الهوائية لتستطيع الطفلة التنفس بشكل طبيعي وبداية إصدار الصوت لأول مرة منذ ولادتها.

والدا الطفلة عانا كثيراً قبل وصولهما مدينة الملك فهد الطبية، من عمليات جراحية أخضعت لها طفلتهما لتعديل الفك وتوسيع مسار التنفس وإزالة الأنبوب إلا أنها لم تتكلل بالنجاح؛ ما دعاهما إلى التواصل مع مدينة الملك فهد الطبية وطلب خدمة الرعاية التخصّصية.

وتعد هذه العملية من الندرة في التخصُّص الدقيق، خصوصاً في سن الأطفال، بسبب صعوبة عملية إطالة الفك السفلي التي تتطلب توافر كوادر على مستوى عالٍ من الكفاءة والبراعة الجراحية.

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الرياض .."فهد الطبية " تنهي معاناة طفلة من أنبوب تنفس دام 3 سنوات
سبق

أنهى فريق طبي جراحي من مدينة الملك فهد الطبية، معاناة طفلة في عمرها الثالث، من أنبوب التنفس عن طريق القصبة الهوائية الذي لازمها منذ الولادة، حيث أصبح بقدرتها الآن العودة للنطق والتنفس بشكل طبيعي.

وكانت الطفلة التي وُلدت بضمور وتراجع حاد بالفك السفلي والذي أثر في انغلاق مجرى التنفس بسبب رجوع الفك السفلي واللسان؛ ما دعا الأطباء آنذاك، إلى عمل فتحة في القصبة الهوائية بعد الولادة.

وتمكّن الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالسلام الجباب؛ استشاري جراحة الوجه والفكين ومدير إدارة طب الأسنان، والدكتور فالح الشهراني؛ رئيس الأطباء المقيمين ببرنامج جراحة الوجه والفكين، والدكتور أمين بن ناصر؛ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، إلى إجراء جراحة لإطالة الفك السفلي بشكله الخَلقي، أدت بدوره إلى تقدم الفك طبيعياً مع تقديم اللسان وفتح مسار التنفس؛ الأمر الذي أدّى ـ بفضل الله ـ إلى إزالة أنبوب التنفس من القصبة الهوائية لتستطيع الطفلة التنفس بشكل طبيعي وبداية إصدار الصوت لأول مرة منذ ولادتها.

والدا الطفلة عانا كثيراً قبل وصولهما مدينة الملك فهد الطبية، من عمليات جراحية أخضعت لها طفلتهما لتعديل الفك وتوسيع مسار التنفس وإزالة الأنبوب إلا أنها لم تتكلل بالنجاح؛ ما دعاهما إلى التواصل مع مدينة الملك فهد الطبية وطلب خدمة الرعاية التخصّصية.

وتعد هذه العملية من الندرة في التخصُّص الدقيق، خصوصاً في سن الأطفال، بسبب صعوبة عملية إطالة الفك السفلي التي تتطلب توافر كوادر على مستوى عالٍ من الكفاءة والبراعة الجراحية.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:42 PM

الرياض .."فهد الطبية " تنهي معاناة طفلة من أنبوب تنفس دام 3 سنوات

وُلدت بضمور وتراجع حاد بالفك السفلي أثر في انغلاق مجرى التنفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى فريق طبي جراحي من مدينة الملك فهد الطبية، معاناة طفلة في عمرها الثالث، من أنبوب التنفس عن طريق القصبة الهوائية الذي لازمها منذ الولادة، حيث أصبح بقدرتها الآن العودة للنطق والتنفس بشكل طبيعي.

وكانت الطفلة التي وُلدت بضمور وتراجع حاد بالفك السفلي والذي أثر في انغلاق مجرى التنفس بسبب رجوع الفك السفلي واللسان؛ ما دعا الأطباء آنذاك، إلى عمل فتحة في القصبة الهوائية بعد الولادة.

وتمكّن الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالسلام الجباب؛ استشاري جراحة الوجه والفكين ومدير إدارة طب الأسنان، والدكتور فالح الشهراني؛ رئيس الأطباء المقيمين ببرنامج جراحة الوجه والفكين، والدكتور أمين بن ناصر؛ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، إلى إجراء جراحة لإطالة الفك السفلي بشكله الخَلقي، أدت بدوره إلى تقدم الفك طبيعياً مع تقديم اللسان وفتح مسار التنفس؛ الأمر الذي أدّى ـ بفضل الله ـ إلى إزالة أنبوب التنفس من القصبة الهوائية لتستطيع الطفلة التنفس بشكل طبيعي وبداية إصدار الصوت لأول مرة منذ ولادتها.

والدا الطفلة عانا كثيراً قبل وصولهما مدينة الملك فهد الطبية، من عمليات جراحية أخضعت لها طفلتهما لتعديل الفك وتوسيع مسار التنفس وإزالة الأنبوب إلا أنها لم تتكلل بالنجاح؛ ما دعاهما إلى التواصل مع مدينة الملك فهد الطبية وطلب خدمة الرعاية التخصّصية.

وتعد هذه العملية من الندرة في التخصُّص الدقيق، خصوصاً في سن الأطفال، بسبب صعوبة عملية إطالة الفك السفلي التي تتطلب توافر كوادر على مستوى عالٍ من الكفاءة والبراعة الجراحية.

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