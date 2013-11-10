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"الأحوال المدنية" تبدأ حملتها التوعوية بمدارس تعليم جازان

تحت شعار "هويتي انتمائي".. وتستهدف المدارس الثانوية

‫بدأت، صباح اليوم، بمدارس منطقة جازان؛ فعاليات الحملة التوعوية "هويتي انتمائي"، التي تأتي بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة، وتستهدف جميع المدارس الثانوية التابعة لتعليم جازان.

وتأتي هذه الحملة في إطار تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، التي تشدّد على التعاون بين القطاعات بما يخدم المواطنين والمواطنات.

وتهدف الحملة -التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للأحوال بالمنطقة- إلى التعريف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة، والتوعية بأهميتها كإثبات شخصي، وضرورة المحافظة عليها، وتقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات في أماكن تواجدهم في المدارس.

وتقوم الوحدة المتنقّلة من الفريق النسائي بالأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للطالبات بالحقائب اليدوية والعربات المتنقلة في عدد من مدارس المرحلة الثانوية للبنات؛ من أجل تحقيق أهداف الحملة، والتعريف بها.

الأحوال المدنية تعليم جازان هويتي انتمائي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الأحوال المدنية" تبدأ حملتها التوعوية بمدارس تعليم جازان
سبق

‫بدأت، صباح اليوم، بمدارس منطقة جازان؛ فعاليات الحملة التوعوية "هويتي انتمائي"، التي تأتي بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة، وتستهدف جميع المدارس الثانوية التابعة لتعليم جازان.

وتأتي هذه الحملة في إطار تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، التي تشدّد على التعاون بين القطاعات بما يخدم المواطنين والمواطنات.

وتهدف الحملة -التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للأحوال بالمنطقة- إلى التعريف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة، والتوعية بأهميتها كإثبات شخصي، وضرورة المحافظة عليها، وتقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات في أماكن تواجدهم في المدارس.

وتقوم الوحدة المتنقّلة من الفريق النسائي بالأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للطالبات بالحقائب اليدوية والعربات المتنقلة في عدد من مدارس المرحلة الثانوية للبنات؛ من أجل تحقيق أهداف الحملة، والتعريف بها.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
04:27 PM

"الأحوال المدنية" تبدأ حملتها التوعوية بمدارس تعليم جازان

تحت شعار "هويتي انتمائي".. وتستهدف المدارس الثانوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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‫بدأت، صباح اليوم، بمدارس منطقة جازان؛ فعاليات الحملة التوعوية "هويتي انتمائي"، التي تأتي بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة، وتستهدف جميع المدارس الثانوية التابعة لتعليم جازان.

وتأتي هذه الحملة في إطار تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، التي تشدّد على التعاون بين القطاعات بما يخدم المواطنين والمواطنات.

وتهدف الحملة -التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للأحوال بالمنطقة- إلى التعريف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة، والتوعية بأهميتها كإثبات شخصي، وضرورة المحافظة عليها، وتقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات في أماكن تواجدهم في المدارس.

وتقوم الوحدة المتنقّلة من الفريق النسائي بالأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للطالبات بالحقائب اليدوية والعربات المتنقلة في عدد من مدارس المرحلة الثانوية للبنات؛ من أجل تحقيق أهداف الحملة، والتعريف بها.

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