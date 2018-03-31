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"الوزراء" يوافق على تعيين "آل مساعد" وزيرًا مفوضًا بالخارجية

تقلد عدة مناصب دبلوماسية متنوعة

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على تعيين سعود بن مشبب بن محمد آل مساعد على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

ويتولى "آل مساعد" حاليًّا منصب رئيس قسم الدبلوماسية العامة والقسم الإعلامي والقنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية قبرص.

والدبلوماسي "سعود آل مساعد" حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على شهادتين في درجة الماجستير في قسم السياسة والدراسات الدبلوماسية، وهو الآن في عداد إنهاء رسالة الدكتوراه.

وبدأ مسيرته العملية رئيسًا للقسم القنصلي بالسفارة في العاصمة البنغلاديشية دكا، ثم رئيسًا للقسم الإعلامي بالسفارة في العاصمة الأردنية عمّان، كما تم تعيينه نائبًا للقنصل العام في دولة هونج كونج، ثم انتقل بعدها نائبًا للقنصل العام في جنيف السويسرية.

وعاد "آل مساعد" لديوان وزارة الخارجية وعين مدير إدارة التميز المؤسسي بوزارة الخارجية، ومؤخرًا تم تعيينه رئيسًا لقسم الدبلوماسية العامة والقسم الإعلامي والقنصلي بالسفارة السعودية في قبرص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوزراء" يوافق على تعيين "آل مساعد" وزيرًا مفوضًا بالخارجية
سبق

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على تعيين سعود بن مشبب بن محمد آل مساعد على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

ويتولى "آل مساعد" حاليًّا منصب رئيس قسم الدبلوماسية العامة والقسم الإعلامي والقنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية قبرص.

والدبلوماسي "سعود آل مساعد" حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على شهادتين في درجة الماجستير في قسم السياسة والدراسات الدبلوماسية، وهو الآن في عداد إنهاء رسالة الدكتوراه.

وبدأ مسيرته العملية رئيسًا للقسم القنصلي بالسفارة في العاصمة البنغلاديشية دكا، ثم رئيسًا للقسم الإعلامي بالسفارة في العاصمة الأردنية عمّان، كما تم تعيينه نائبًا للقنصل العام في دولة هونج كونج، ثم انتقل بعدها نائبًا للقنصل العام في جنيف السويسرية.

وعاد "آل مساعد" لديوان وزارة الخارجية وعين مدير إدارة التميز المؤسسي بوزارة الخارجية، ومؤخرًا تم تعيينه رئيسًا لقسم الدبلوماسية العامة والقسم الإعلامي والقنصلي بالسفارة السعودية في قبرص.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
06:24 PM

"الوزراء" يوافق على تعيين "آل مساعد" وزيرًا مفوضًا بالخارجية

تقلد عدة مناصب دبلوماسية متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,823

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على تعيين سعود بن مشبب بن محمد آل مساعد على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

ويتولى "آل مساعد" حاليًّا منصب رئيس قسم الدبلوماسية العامة والقسم الإعلامي والقنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية قبرص.

والدبلوماسي "سعود آل مساعد" حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على شهادتين في درجة الماجستير في قسم السياسة والدراسات الدبلوماسية، وهو الآن في عداد إنهاء رسالة الدكتوراه.

وبدأ مسيرته العملية رئيسًا للقسم القنصلي بالسفارة في العاصمة البنغلاديشية دكا، ثم رئيسًا للقسم الإعلامي بالسفارة في العاصمة الأردنية عمّان، كما تم تعيينه نائبًا للقنصل العام في دولة هونج كونج، ثم انتقل بعدها نائبًا للقنصل العام في جنيف السويسرية.

وعاد "آل مساعد" لديوان وزارة الخارجية وعين مدير إدارة التميز المؤسسي بوزارة الخارجية، ومؤخرًا تم تعيينه رئيسًا لقسم الدبلوماسية العامة والقسم الإعلامي والقنصلي بالسفارة السعودية في قبرص.

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