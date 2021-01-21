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فيديو.. طفلة تحكي للعالم مأساتها بعد فقدها ساقها بجريمة حوثية بشعة

إثر إصابتها في قصف نفذته الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران

عرضت الطفلة شيماء (١٠سنوات) للعالم والمبعوث الأممي لليمن جانبًا من مأساتها بعد أن فقدت ساقها اليمنى إثر إصابتها في قصف نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجاء في تغريدة لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ذلك كان إثر قصف على حي سكني بمدينة ‫تعز‬ في واحدة من جرائمها المتواصلة بحق الطفولة والمدنيين في اليمن.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل انتهاك حقوق الإنسان في اليمن مرتكبةً أبشع الجرائم بحق مختلف الفئات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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فيديو.. طفلة تحكي للعالم مأساتها بعد فقدها ساقها بجريمة حوثية بشعة
سبق

عرضت الطفلة شيماء (١٠سنوات) للعالم والمبعوث الأممي لليمن جانبًا من مأساتها بعد أن فقدت ساقها اليمنى إثر إصابتها في قصف نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجاء في تغريدة لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ذلك كان إثر قصف على حي سكني بمدينة ‫تعز‬ في واحدة من جرائمها المتواصلة بحق الطفولة والمدنيين في اليمن.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل انتهاك حقوق الإنسان في اليمن مرتكبةً أبشع الجرائم بحق مختلف الفئات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
06:14 PM

فيديو.. طفلة تحكي للعالم مأساتها بعد فقدها ساقها بجريمة حوثية بشعة

إثر إصابتها في قصف نفذته الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران

A A A
محمد المواسي - جازان
0
229

عرضت الطفلة شيماء (١٠سنوات) للعالم والمبعوث الأممي لليمن جانبًا من مأساتها بعد أن فقدت ساقها اليمنى إثر إصابتها في قصف نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجاء في تغريدة لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ذلك كان إثر قصف على حي سكني بمدينة ‫تعز‬ في واحدة من جرائمها المتواصلة بحق الطفولة والمدنيين في اليمن.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل انتهاك حقوق الإنسان في اليمن مرتكبةً أبشع الجرائم بحق مختلف الفئات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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