الربَّاعة السعودية "رفيف مطلق": فخورة بالمشاركة في بطولة العالم

ضمن المنتخب السعودي للشباب لرفع الأثقال "سيدات" تحت 17 عامًا

عبَّرت الربَّاعة السعودية "رفيف مطلق محمد"، التي تشارك ضمن المنتخب السعودي في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال "سيدات" تحت 17 عامًا، عن فخرها بتمثيل الوطن من خلال المشاركة في هذه البطولة الدولية. وعدَّت في هذا الصدد الاحتكاك بلاعبات العالم فرصة كبيرة لكسب الخبرة.

ونشر الاتحاد السعودي لرفع الأثقال تحت وسم "أثقال العالم في جدة" صورًا للربَّاعة الشابة وهي تخوض غمار منافسات الخطف وزن 49 كجم "سيدات" في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال اليوم الثلاثاء، ونشر جانبًا من الحضور النسائي في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال في محافظة جدة.

وتستمر بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال التي انطلقت أمس في جدة حتى الـ12 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 ربَّاع وربَّاعة، يمثلون 54 دولة من مختلف دول العالم.

ويمثل السعودية في البطولة 13 ربَّاعًا وربَّاعة، هم: "محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي".