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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

مستشفى فيصل التخصصي يطوّر اختباراً تشخيصياً لمرضى "كورونا"

يعتمد على البلمرة الجزيئية للفيروس.. ونال اعتماد "الغذاء والدواء"

تمكن فريق بحثي سعودي بمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، من تطوير اختبار تشخيصي لمرضى فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك من خلال فريق علمي بقيادة الدكتور أحمد القحطاني؛ والدكتورة فاطمة الهملان؛ عالمَي الأبحاث في علم الميكروبات.

ويعتمد الاختبار الجديد على فحص البلمرة الجزيئية للفيروس PCR، وحصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

وقال المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور علي الزهراني: الفحص خضع لسلسلة من المعايير المخبرية العلمية الدقيقة واجتاز كل مراحل التحقق بعد مطابقة نتائجه مع نتائج المختبر التشخيصي الأساسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأضاف: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يمتلك جهاز البادئات (Primers) الذي يعد الحجر الأساس في اختبارات البلمرة الجزيئية للكشف عن الفيروس، منوهاً بأن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من تطوير الاختبار التشخيصي يعكس الكفاءة المتميزة للباحثين السعوديين الذين عملوا على هذا المشروع حتى وصل إلى مراحله النهائية وحقق كل الاشتراطات العلمية المطلوبة.

وعبّر المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض؛ عن تقديره للفريق البحثي الذي استطاع تصميم وتطوير هذا الاختبار ما يمكّن المستشفى من إجراء الفحوص المطلوبة للعينات المخبرية من فيروس كورونا الجديد اعتماداً على المنتج المحلي وبكفاءة وذلك لمواجهة أي شح في المنتجات المصنعة تجارياً سواءً من الخارج أو الداخل؛ نظراً للطلب المرتفع في ظل استمرار الجائحة.

وأضاف "الفياض": مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على استعداد لإنتاج البادئات للمختبرات المحلية ومشاركة البروتوكول مع المختبرات المحلية والخليجية لمواجهة نقص المحاليل التجارية.

مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى فيصل التخصصي يطوّر اختباراً تشخيصياً لمرضى "كورونا"
سبق

تمكن فريق بحثي سعودي بمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، من تطوير اختبار تشخيصي لمرضى فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك من خلال فريق علمي بقيادة الدكتور أحمد القحطاني؛ والدكتورة فاطمة الهملان؛ عالمَي الأبحاث في علم الميكروبات.

ويعتمد الاختبار الجديد على فحص البلمرة الجزيئية للفيروس PCR، وحصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

وقال المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور علي الزهراني: الفحص خضع لسلسلة من المعايير المخبرية العلمية الدقيقة واجتاز كل مراحل التحقق بعد مطابقة نتائجه مع نتائج المختبر التشخيصي الأساسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأضاف: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يمتلك جهاز البادئات (Primers) الذي يعد الحجر الأساس في اختبارات البلمرة الجزيئية للكشف عن الفيروس، منوهاً بأن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من تطوير الاختبار التشخيصي يعكس الكفاءة المتميزة للباحثين السعوديين الذين عملوا على هذا المشروع حتى وصل إلى مراحله النهائية وحقق كل الاشتراطات العلمية المطلوبة.

وعبّر المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض؛ عن تقديره للفريق البحثي الذي استطاع تصميم وتطوير هذا الاختبار ما يمكّن المستشفى من إجراء الفحوص المطلوبة للعينات المخبرية من فيروس كورونا الجديد اعتماداً على المنتج المحلي وبكفاءة وذلك لمواجهة أي شح في المنتجات المصنعة تجارياً سواءً من الخارج أو الداخل؛ نظراً للطلب المرتفع في ظل استمرار الجائحة.

وأضاف "الفياض": مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على استعداد لإنتاج البادئات للمختبرات المحلية ومشاركة البروتوكول مع المختبرات المحلية والخليجية لمواجهة نقص المحاليل التجارية.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
04:26 PM

مستشفى فيصل التخصصي يطوّر اختباراً تشخيصياً لمرضى "كورونا"

يعتمد على البلمرة الجزيئية للفيروس.. ونال اعتماد "الغذاء والدواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن فريق بحثي سعودي بمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، من تطوير اختبار تشخيصي لمرضى فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك من خلال فريق علمي بقيادة الدكتور أحمد القحطاني؛ والدكتورة فاطمة الهملان؛ عالمَي الأبحاث في علم الميكروبات.

ويعتمد الاختبار الجديد على فحص البلمرة الجزيئية للفيروس PCR، وحصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

وقال المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور علي الزهراني: الفحص خضع لسلسلة من المعايير المخبرية العلمية الدقيقة واجتاز كل مراحل التحقق بعد مطابقة نتائجه مع نتائج المختبر التشخيصي الأساسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأضاف: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يمتلك جهاز البادئات (Primers) الذي يعد الحجر الأساس في اختبارات البلمرة الجزيئية للكشف عن الفيروس، منوهاً بأن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من تطوير الاختبار التشخيصي يعكس الكفاءة المتميزة للباحثين السعوديين الذين عملوا على هذا المشروع حتى وصل إلى مراحله النهائية وحقق كل الاشتراطات العلمية المطلوبة.

وعبّر المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض؛ عن تقديره للفريق البحثي الذي استطاع تصميم وتطوير هذا الاختبار ما يمكّن المستشفى من إجراء الفحوص المطلوبة للعينات المخبرية من فيروس كورونا الجديد اعتماداً على المنتج المحلي وبكفاءة وذلك لمواجهة أي شح في المنتجات المصنعة تجارياً سواءً من الخارج أو الداخل؛ نظراً للطلب المرتفع في ظل استمرار الجائحة.

وأضاف "الفياض": مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على استعداد لإنتاج البادئات للمختبرات المحلية ومشاركة البروتوكول مع المختبرات المحلية والخليجية لمواجهة نقص المحاليل التجارية.

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