أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ. وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض أسماء حكمي أن التقديم متاح للحاصلين على "شهادة الدبلوم المحددة في البوابة"، للالتحاق في برنامج البكالوريوس المسائي في التخصصات التالية "المحاسبة – الإدارة العامة"، بدءًا من يوم الأحد 2 / 4 / 1443 حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 / 4 / 1443هـ، وللحاصلين على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها" للالتحاق في برنامج الدبلوم المسائي في التخصصات "المحاسبة – الإدارة المكتبية"، سيكون التقديم متاحًا من يوم الأحد 16 / 4 / 1443 هـ حتى يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ. ودعت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض، الراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .

بدء القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس بالكلية التقنية للبنات بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-09 أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.



وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض أسماء حكمي أن التقديم متاح للحاصلين على "شهادة الدبلوم المحددة في البوابة"، للالتحاق في برنامج البكالوريوس المسائي في التخصصات التالية "المحاسبة – الإدارة العامة"، بدءًا من يوم الأحد 2 / 4 / 1443 حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 / 4 / 1443هـ، وللحاصلين على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها" للالتحاق في برنامج الدبلوم المسائي في التخصصات "المحاسبة – الإدارة المكتبية"، سيكون التقديم متاحًا من يوم الأحد 16 / 4 / 1443 هـ حتى يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ.



ودعت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض، الراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 04:44 PM

بدء القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس بالكلية التقنية للبنات بالرياض خلال الفترة من 14 إلى 25 ربيع الثاني





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أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.



وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض أسماء حكمي أن التقديم متاح للحاصلين على "شهادة الدبلوم المحددة في البوابة"، للالتحاق في برنامج البكالوريوس المسائي في التخصصات التالية "المحاسبة – الإدارة العامة"، بدءًا من يوم الأحد 2 / 4 / 1443 حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 / 4 / 1443هـ، وللحاصلين على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها" للالتحاق في برنامج الدبلوم المسائي في التخصصات "المحاسبة – الإدارة المكتبية"، سيكون التقديم متاحًا من يوم الأحد 16 / 4 / 1443 هـ حتى يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ.



ودعت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض، الراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .