المملكة ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" كـ "منظمة إرهابية" ومنع دخول أفراده أراضيها
"الخارجية": خطوة تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي خطورته على الأمن الإقليمي والعالمي
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بتصنيف جمهورية ليتوانيا "حزب الله" منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة أراضيها.
ونوّهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي خطورة "حزب الله" الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وزارة الخارجية
المملكة العربية السعودية
المملكة ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" كـ "منظمة إرهابية" ومنع دخول أفراده أراضيها
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-15
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بتصنيف جمهورية ليتوانيا "حزب الله" منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة أراضيها.
ونوّهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي خطورة "حزب الله" الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:35 AM
المملكة ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" كـ "منظمة إرهابية" ومنع دخول أفراده أراضيها
"الخارجية": خطوة تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي خطورته على الأمن الإقليمي والعالمي
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بتصنيف جمهورية ليتوانيا "حزب الله" منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة أراضيها.
ونوّهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي خطورة "حزب الله" الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.