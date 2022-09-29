يوم ماطر على الباحة.. الأرصاد: حالة تتواصل حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط ٍفي الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيول.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.