يوم ماطر على الباحة.. الأرصاد: حالة تتواصل حتى 8 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط ٍفي الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيول.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.
يوم ماطر على الباحة.. الأرصاد: حالة تتواصل حتى 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-29
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط ٍفي الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيول.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:39 AM
يوم ماطر على الباحة.. الأرصاد: حالة تتواصل حتى 8 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط ٍفي الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيول.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.