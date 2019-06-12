انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاماً.

وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-12 انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاماً.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 10:27 PM

وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي





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انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاماً.





تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.