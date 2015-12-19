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سفير المملكة بفرنسا يستعرض مع مسؤول بمجلس الشيوخ تعزيز العلاقات

إضافة إلى عدد من المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، في مكتبه بالسفارة، بنائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بالمجلس السيناتور أوليفييه كاديك، ورئيسة المجلس القنصلي الفرنسي في المملكة المستشارة ناديا شعيا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أطر تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير المملكة بفرنسا يستعرض مع مسؤول بمجلس الشيوخ تعزيز العلاقات
سبق

اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، في مكتبه بالسفارة، بنائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بالمجلس السيناتور أوليفييه كاديك، ورئيسة المجلس القنصلي الفرنسي في المملكة المستشارة ناديا شعيا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أطر تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
05:43 PM

سفير المملكة بفرنسا يستعرض مع مسؤول بمجلس الشيوخ تعزيز العلاقات

إضافة إلى عدد من المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، في مكتبه بالسفارة، بنائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بالمجلس السيناتور أوليفييه كاديك، ورئيسة المجلس القنصلي الفرنسي في المملكة المستشارة ناديا شعيا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أطر تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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