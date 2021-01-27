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بلدية جنوب جدة تزيل 8 كشكات بطريق مكة السريع

تقع في منطقة عمل الطريق الدائري الثاني

شنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، حملة دهم على موقع مجاور لمحطة محروقات على طريق مكة السريع، وأزالت (٨) كشكات لوقوعها في منطقة مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني التابع لوزارة النقل، بمشاركة كل من شرطة البلدية ولجنة التعديات.


وأوضح رئيس البلدية المكلف فهد السلمي، أنه تم إشعار أصحاب المحال التجارية مسبقاً بإخلاء المواقع وأُخذت عليهم التعهدات اللازمة، وتم إعطاؤهم مهلة بالإخلاء، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك وتم تنفيذ عملية الإزالة بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

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بلدية جنوب جدة تزيل 8 كشكات بطريق مكة السريع
سبق

شنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، حملة دهم على موقع مجاور لمحطة محروقات على طريق مكة السريع، وأزالت (٨) كشكات لوقوعها في منطقة مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني التابع لوزارة النقل، بمشاركة كل من شرطة البلدية ولجنة التعديات.


وأوضح رئيس البلدية المكلف فهد السلمي، أنه تم إشعار أصحاب المحال التجارية مسبقاً بإخلاء المواقع وأُخذت عليهم التعهدات اللازمة، وتم إعطاؤهم مهلة بالإخلاء، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك وتم تنفيذ عملية الإزالة بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:33 PM

بلدية جنوب جدة تزيل 8 كشكات بطريق مكة السريع

تقع في منطقة عمل الطريق الدائري الثاني

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
3,863

شنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، حملة دهم على موقع مجاور لمحطة محروقات على طريق مكة السريع، وأزالت (٨) كشكات لوقوعها في منطقة مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني التابع لوزارة النقل، بمشاركة كل من شرطة البلدية ولجنة التعديات.


وأوضح رئيس البلدية المكلف فهد السلمي، أنه تم إشعار أصحاب المحال التجارية مسبقاً بإخلاء المواقع وأُخذت عليهم التعهدات اللازمة، وتم إعطاؤهم مهلة بالإخلاء، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك وتم تنفيذ عملية الإزالة بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

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