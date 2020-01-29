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ضمن مبادرة "موجودين".. "الأحوال" تواصل عملها لخدمة مركز قيا وما جاوره

بدأت خدماتها للرجال الشهر الماضي.. والنساء الأحد المقبل

تواصل الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها بمحافظات المنطقة ومراكزها لفئتي الرجال والنساء تيسيراً وتسهيلاً للمواطنين.

وبدأت الأحوال المدنية، ممثلةً بمكتب تربة، منذ أكثر من شهر تقديم الخدمة بالحقيبة المتنقلة لسكان مركز قيا وما جاوره بمعدل يومين أسبوعياً لقسم الرجال بمركز قيا.

وتشمل تلك الخدمات الهوية الوطنية وسجل الأسرة، سواءً كان الإصدار جديداً أو بدل تالف أو فاقد، كما تقدم خدمة تسجيل الوقائع من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق.

وتنطلق خدمة الهوية الوطنية للنساء بالعربة المتنقلة يوم الأحد المقبل ٨-٦-١٤٤١ هـ بنفس المركز ولمدة خمسة أيام.

وثمن رئيس مركز قيا، قاسي السلمي، وأهالي مركز قيا للأحوال المدنية، تلك المبادرة التي لقيت ترحيباً واسعاً وارتياحاً من المواطنين حيث يسرت عليهم وخففت عناء السفر، مقدمين شكرهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على دعمهم وموافقتهم.

كما قدموا شكرهم لمحافظ الطائف ومدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة وكذلك مكتبي الأحوال المدنية بتربة والطائف على مبادرتهم وحرصهم على تقديم كافة الخدمات.

مكة المكرمة الأحوال المدنية الحقيبة المتنقلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن مبادرة "موجودين".. "الأحوال" تواصل عملها لخدمة مركز قيا وما جاوره
سبق

تواصل الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها بمحافظات المنطقة ومراكزها لفئتي الرجال والنساء تيسيراً وتسهيلاً للمواطنين.

وبدأت الأحوال المدنية، ممثلةً بمكتب تربة، منذ أكثر من شهر تقديم الخدمة بالحقيبة المتنقلة لسكان مركز قيا وما جاوره بمعدل يومين أسبوعياً لقسم الرجال بمركز قيا.

وتشمل تلك الخدمات الهوية الوطنية وسجل الأسرة، سواءً كان الإصدار جديداً أو بدل تالف أو فاقد، كما تقدم خدمة تسجيل الوقائع من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق.

وتنطلق خدمة الهوية الوطنية للنساء بالعربة المتنقلة يوم الأحد المقبل ٨-٦-١٤٤١ هـ بنفس المركز ولمدة خمسة أيام.

وثمن رئيس مركز قيا، قاسي السلمي، وأهالي مركز قيا للأحوال المدنية، تلك المبادرة التي لقيت ترحيباً واسعاً وارتياحاً من المواطنين حيث يسرت عليهم وخففت عناء السفر، مقدمين شكرهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على دعمهم وموافقتهم.

كما قدموا شكرهم لمحافظ الطائف ومدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة وكذلك مكتبي الأحوال المدنية بتربة والطائف على مبادرتهم وحرصهم على تقديم كافة الخدمات.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
11:29 PM

ضمن مبادرة "موجودين".. "الأحوال" تواصل عملها لخدمة مركز قيا وما جاوره

بدأت خدماتها للرجال الشهر الماضي.. والنساء الأحد المقبل

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
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تواصل الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها بمحافظات المنطقة ومراكزها لفئتي الرجال والنساء تيسيراً وتسهيلاً للمواطنين.

وبدأت الأحوال المدنية، ممثلةً بمكتب تربة، منذ أكثر من شهر تقديم الخدمة بالحقيبة المتنقلة لسكان مركز قيا وما جاوره بمعدل يومين أسبوعياً لقسم الرجال بمركز قيا.

وتشمل تلك الخدمات الهوية الوطنية وسجل الأسرة، سواءً كان الإصدار جديداً أو بدل تالف أو فاقد، كما تقدم خدمة تسجيل الوقائع من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق.

وتنطلق خدمة الهوية الوطنية للنساء بالعربة المتنقلة يوم الأحد المقبل ٨-٦-١٤٤١ هـ بنفس المركز ولمدة خمسة أيام.

وثمن رئيس مركز قيا، قاسي السلمي، وأهالي مركز قيا للأحوال المدنية، تلك المبادرة التي لقيت ترحيباً واسعاً وارتياحاً من المواطنين حيث يسرت عليهم وخففت عناء السفر، مقدمين شكرهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على دعمهم وموافقتهم.

كما قدموا شكرهم لمحافظ الطائف ومدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة وكذلك مكتبي الأحوال المدنية بتربة والطائف على مبادرتهم وحرصهم على تقديم كافة الخدمات.

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