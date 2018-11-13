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بالصور: الأخضر يواصل تدريباته استعدادًا للآسيوية .. وإصابات تبعد ثلاثة لاعبين

واصل المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.


وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم تدريباتهم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، في الحصة التدريبية التي انطلقت بتمارين التمرير والاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك تطبيق اللاعبين لمران على الجمل التكتيكية.

على صعيد متصل، اكتفى لاعب خط وسط الأخضر سلمان الفرج بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي لشعوره بالآلام في الفخذ، فيما لم يكمل مدافع الأخضر سلطان الغنام ولاعب الوسط سالم الدوسري الحصة التدريبية لشعور الأول بالآلام في الساق والثاني لتعرضه لكدمة في مفصل الساق.

وسيُجري الأخضر مساء غدٍ الأربعاء حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية عند الخامسة والنصف مساءً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور: الأخضر يواصل تدريباته استعدادًا للآسيوية .. وإصابات تبعد ثلاثة لاعبين
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.


وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم تدريباتهم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، في الحصة التدريبية التي انطلقت بتمارين التمرير والاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك تطبيق اللاعبين لمران على الجمل التكتيكية.

على صعيد متصل، اكتفى لاعب خط وسط الأخضر سلمان الفرج بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي لشعوره بالآلام في الفخذ، فيما لم يكمل مدافع الأخضر سلطان الغنام ولاعب الوسط سالم الدوسري الحصة التدريبية لشعور الأول بالآلام في الساق والثاني لتعرضه لكدمة في مفصل الساق.

وسيُجري الأخضر مساء غدٍ الأربعاء حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية عند الخامسة والنصف مساءً.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:22 PM

بالصور: الأخضر يواصل تدريباته استعدادًا للآسيوية .. وإصابات تبعد ثلاثة لاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصل المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.


وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم تدريباتهم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، في الحصة التدريبية التي انطلقت بتمارين التمرير والاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك تطبيق اللاعبين لمران على الجمل التكتيكية.

على صعيد متصل، اكتفى لاعب خط وسط الأخضر سلمان الفرج بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي لشعوره بالآلام في الفخذ، فيما لم يكمل مدافع الأخضر سلطان الغنام ولاعب الوسط سالم الدوسري الحصة التدريبية لشعور الأول بالآلام في الساق والثاني لتعرضه لكدمة في مفصل الساق.

وسيُجري الأخضر مساء غدٍ الأربعاء حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية عند الخامسة والنصف مساءً.

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