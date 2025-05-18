النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري أمراض قلب: أدوية الضغط تقلل الإصابة الشديدة بـ"كورونا"

مؤكدًا أهمية الاستمرار في تناولها وعدم تركها لأي سبب من الأسباب

نفى استشاري أمراض القلب والشرايين وطب القلب التداخلي، الدكتور حسام الفالح، أن تتسبب أدوية ضغط الدم في زيادة خطر الإصابة بفيروس ‫كورونا الجديد، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تناولها، وعدم تركها لأي سبب من الأسباب.

وقال: "يتساءل البعض عن أدوية الضغط، وعلاقتها بزيادة تعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا. والصحيح بناء على المعلومات التي تأتي تباعًا أنه ليس هناك أي دواء من أدوية الضغط حاليًا يؤدي إلى زيادة التعرُّض إلى التهاب كورونا، بل بالعكس؛ وُجد أن الإصابة الشديدة الناتجة من فيروس كورونا أقل عند الناس الذين يأخذون مثل هذه الأدوية التي تم دراستها مؤخرًا".

وشدَّد "الفالح" على كل مرضى الضغط الذين يأخذون أدويته بعدم التوقف عنها، بل الحرص عليها أكثر في هذه المرحلة، والاهتمام بأن يكون ضغطهم منضبطًا. مشيرًا إلى أن ضغط الدم المرتفع أو غير المتحكم به يخفّض المناعة، ويعرّض للإصابة بالفيروس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري أمراض قلب: أدوية الضغط تقلل الإصابة الشديدة بـ"كورونا"
سبق

نفى استشاري أمراض القلب والشرايين وطب القلب التداخلي، الدكتور حسام الفالح، أن تتسبب أدوية ضغط الدم في زيادة خطر الإصابة بفيروس ‫كورونا الجديد، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تناولها، وعدم تركها لأي سبب من الأسباب.

وقال: "يتساءل البعض عن أدوية الضغط، وعلاقتها بزيادة تعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا. والصحيح بناء على المعلومات التي تأتي تباعًا أنه ليس هناك أي دواء من أدوية الضغط حاليًا يؤدي إلى زيادة التعرُّض إلى التهاب كورونا، بل بالعكس؛ وُجد أن الإصابة الشديدة الناتجة من فيروس كورونا أقل عند الناس الذين يأخذون مثل هذه الأدوية التي تم دراستها مؤخرًا".

وشدَّد "الفالح" على كل مرضى الضغط الذين يأخذون أدويته بعدم التوقف عنها، بل الحرص عليها أكثر في هذه المرحلة، والاهتمام بأن يكون ضغطهم منضبطًا. مشيرًا إلى أن ضغط الدم المرتفع أو غير المتحكم به يخفّض المناعة، ويعرّض للإصابة بالفيروس.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:41 PM

استشاري أمراض قلب: أدوية الضغط تقلل الإصابة الشديدة بـ"كورونا"

مؤكدًا أهمية الاستمرار في تناولها وعدم تركها لأي سبب من الأسباب

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
10,975

نفى استشاري أمراض القلب والشرايين وطب القلب التداخلي، الدكتور حسام الفالح، أن تتسبب أدوية ضغط الدم في زيادة خطر الإصابة بفيروس ‫كورونا الجديد، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تناولها، وعدم تركها لأي سبب من الأسباب.

وقال: "يتساءل البعض عن أدوية الضغط، وعلاقتها بزيادة تعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا. والصحيح بناء على المعلومات التي تأتي تباعًا أنه ليس هناك أي دواء من أدوية الضغط حاليًا يؤدي إلى زيادة التعرُّض إلى التهاب كورونا، بل بالعكس؛ وُجد أن الإصابة الشديدة الناتجة من فيروس كورونا أقل عند الناس الذين يأخذون مثل هذه الأدوية التي تم دراستها مؤخرًا".

وشدَّد "الفالح" على كل مرضى الضغط الذين يأخذون أدويته بعدم التوقف عنها، بل الحرص عليها أكثر في هذه المرحلة، والاهتمام بأن يكون ضغطهم منضبطًا. مشيرًا إلى أن ضغط الدم المرتفع أو غير المتحكم به يخفّض المناعة، ويعرّض للإصابة بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,313
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,410
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,395

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة