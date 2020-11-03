النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

405 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 58979

عدد الوفيات بالفيروس بلغ 1990

سجلت الجزائر 405 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58979 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1990 وفاة.


وأضاف أنّ حالات الشفاء بلغ عددها الإجمالي 40771 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
405 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 58979
سبق

سجلت الجزائر 405 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58979 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1990 وفاة.


وأضاف أنّ حالات الشفاء بلغ عددها الإجمالي 40771 حالة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:15 PM

405 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 58979

عدد الوفيات بالفيروس بلغ 1990

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
0
56

سجلت الجزائر 405 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58979 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1990 وفاة.


وأضاف أنّ حالات الشفاء بلغ عددها الإجمالي 40771 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,853
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,969

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة