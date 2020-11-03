وأضاف أنّ حالات الشفاء بلغ عددها الإجمالي 40771 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1990 وفاة.

سجلت الجزائر 405 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58979 حالة.

405 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 58979 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-03 سجلت الجزائر 405 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58979 حالة. وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1990 وفاة.

وأضاف أنّ حالات الشفاء بلغ عددها الإجمالي 40771 حالة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:15 PM

405 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 58979 عدد الوفيات بالفيروس بلغ 1990





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سجلت الجزائر 405 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58979 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1990 وفاة.





وأضاف أنّ حالات الشفاء بلغ عددها الإجمالي 40771 حالة.