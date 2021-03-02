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النفط يتراجع.. و"برنت" عند 62.85 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" تسليم أبريل بنسبة 1.3%

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء بأكثر من 1%، مع ترقب انعقاد اجتماع "أوبك+" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات بالاتفاق على زيادة المعروض من الخام.

وقال مدير الأبحاث لدى "نيسان سيكيورتيز" Nissan Securities إن المستثمرين قلقون من اجتماع "أوبك+" المرتقب يوم الخميس، مشيراً إلى أن أسعار الخام لا تزال تحت ضغط، إذ إن المستثمرين ينفّذون تصحيحات في الأوضاع في ترقب الاجتماع، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.3% إلى 62.85 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.3% عند 59.85 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يتراجع.. و"برنت" عند 62.85 دولار للبرميل
سبق

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء بأكثر من 1%، مع ترقب انعقاد اجتماع "أوبك+" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات بالاتفاق على زيادة المعروض من الخام.

وقال مدير الأبحاث لدى "نيسان سيكيورتيز" Nissan Securities إن المستثمرين قلقون من اجتماع "أوبك+" المرتقب يوم الخميس، مشيراً إلى أن أسعار الخام لا تزال تحت ضغط، إذ إن المستثمرين ينفّذون تصحيحات في الأوضاع في ترقب الاجتماع، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.3% إلى 62.85 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.3% عند 59.85 دولار للبرميل.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
10:07 AM

النفط يتراجع.. و"برنت" عند 62.85 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" تسليم أبريل بنسبة 1.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء بأكثر من 1%، مع ترقب انعقاد اجتماع "أوبك+" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات بالاتفاق على زيادة المعروض من الخام.

وقال مدير الأبحاث لدى "نيسان سيكيورتيز" Nissan Securities إن المستثمرين قلقون من اجتماع "أوبك+" المرتقب يوم الخميس، مشيراً إلى أن أسعار الخام لا تزال تحت ضغط، إذ إن المستثمرين ينفّذون تصحيحات في الأوضاع في ترقب الاجتماع، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.3% إلى 62.85 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.3% عند 59.85 دولار للبرميل.

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