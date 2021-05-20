شرطة جازان: القبض على مواطن تَباهَى بحيازة القات المخدر

جرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل للنيابة

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى بحيازة القات المخدر، ونشر ذلك عبر حسابه؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، جرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.