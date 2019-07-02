رئيس طارفة ضليع رشيد يحتفل بزواج ابنه

احتفل رئيس طارفة ضليع رشيد، بزواج ابنه الشاب عبدالكريم بن مقعد الرقاص، يوم أمس الخميس بضليع رشيد في منطقة القصيم، وسط حضور جمع كبير من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "الرقاص"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل رئيس طارفة ضليع رشيد، بزواج ابنه الشاب عبدالكريم بن مقعد الرقاص، يوم أمس الخميس بضليع رشيد في منطقة القصيم، وسط حضور جمع كبير من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "الرقاص"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل رئيس طارفة ضليع رشيد، بزواج ابنه الشاب عبدالكريم بن مقعد الرقاص، يوم أمس الخميس بضليع رشيد في منطقة القصيم، وسط حضور جمع كبير من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "الرقاص"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل رئيس طارفة ضليع رشيد، بزواج ابنه الشاب عبدالكريم بن مقعد الرقاص، يوم أمس الخميس بضليع رشيد في منطقة القصيم، وسط حضور جمع كبير من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "الرقاص"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.