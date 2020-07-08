Stc تطلق تقريرها الأول للاستدامة

وفرت 160 ألف فرصة عمل دائمة وجزئية

أطلقت stc تقريرها الأول للاستدامة؛ وذلك لتعزيز دورها الاستراتيجي، وتعظيم آثارها الإيجابية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

وحمل التقرير أرقاماً لافتة في مجال الاستدامة؛ منها انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية للشركة بنسبة 18٪ مقارنة بعام 2018 للمباني والمواصلات الداخلية، والمساهمة الفعالة في وصول الألياف الضوئية إلى أكثر من ثلاثة ملايين منزل، (نفذت 217000 كيلومتر من الألياف الجديدة في عام 2019 بزيادة 23%)، إضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة مثل إطلاق stc pay وهي أكبر محفظة رقمية في المنطقة، وتوفير 100% من خدمات الشركة عبر منصة رقمية هي تطبيق my stc.

وشمل التقرير دعم رواد الأعمال السعوديين من خلال برنامج InspireU، إذ احتضنت الشركة 28 شركة ناشئة لدعم الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التكنولوجيا الرقمية، ساهمة في خلق نحو 160 ألف فرصة عمل دائمة وجزئية، في حين بلغت القيمة السوقية للمشاريع التي دعمتها الحاضنة نحو 300 مليون ريال، بجانب التكفل بإنشاء 22 مركزاً طبياً في جميع أنحاء المملكة باستثمارات بلغت 100 مليون ريال بالتعاون مع وزارة الصحة.

ويشمل إطار عمل الاستدامة توفير خدمات ومنتجات الاتصالات الرقمية عالية الجودة، وتعزيز التواصل عبر تحفيز الفرص الرقمية المبتكرة والوصول إلى التقنيات التكنولوجية المهمة بأسعار معقولة من خلال اعتماد وتطوير البنية التحتية الأفضل في المجالات الرقمية والاتصالات.

ومن خلال استراتيجية الاستدامة ستمكّن الشركة الأفراد من بناء القدرات وإثراء حياتهم، وخلق قيمة لأصحاب المصلحة الرئيسيين لـstc وهم العملاء، والمنظمون، والموردون والشركاء التجاريين، إضافة إلى المستثمرين والمساهمين، وذلك عبر عدة مبادرات لتنمية المجتمع وتحسين العمليات التجارية والاهتمام بالبيئة.

ويتبنى إطار stc للاستدامة رؤية موحدة تفيد شركائها الرئيسيين في المملكة والعالم أجمع، لذا صُمِّم الإطار ليتواءم مع تطلعات الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية العالمية وفق مبادئ الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وليعزز التأثيرات الإيجابية في كل عملياتها وفي قطاع الاتصالات.

ويمكن للشركة من خلال التركيز الاستراتيجي لإطار عملها في الاستدامة أن تساهم بطموح في مستقبل مستدام، حيث تشمل تلك المجالات: ممارسة الأعمال بنزاهة، تعزيز الآثار الاقتصادية، إثراء الحياة والتجارب، توسع الوصول إلى التكنولوجيا والاتصال، تعزيز الفرص الرقمية المبتكرة، العناية بالبيئة، بالإضافة إلى تمكين القوى البشرية.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية الشركة "تجرأ" وسمتها الجديدة التي تعكس تطلعاتها الرقمية بما يتواءم مع التركيز على مسؤوليتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن الالتزام بمبادئ الحوكمة، إذ تعمل استراتيجية "تجرأ" على توجيه جميع مجالات العمل للتركيز على الحفاظ عل المبادئ الأساسية للشركة والمتمثلة في الرقمنة وتنمية الأصول وإثراء تجربة العملاء والتوسع في حجم ونطاق الشركة من خلال قيمها الثلاث الإقدام والتفاني والحيوية.