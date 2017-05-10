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إيطاليا.. تسجيل 165 وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة ماضية.. والإجمالي 30560 إصابة

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، تراجعًا ملموسًا لمعدّل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ حيث تم رصد 165 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح الإجمالي 30560.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا.. تسجيل 165 وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، تراجعًا ملموسًا لمعدّل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ حيث تم رصد 165 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح الإجمالي 30560.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
07:42 PM

إيطاليا.. تسجيل 165 وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة ماضية.. والإجمالي 30560 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، تراجعًا ملموسًا لمعدّل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ حيث تم رصد 165 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح الإجمالي 30560.

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