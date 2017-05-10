إيطاليا.. تسجيل 165 وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة ماضية.. والإجمالي 30560 إصابة

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، تراجعًا ملموسًا لمعدّل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ حيث تم رصد 165 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح الإجمالي 30560.