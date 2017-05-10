سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، تراجعًا ملموسًا لمعدّل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ حيث تم رصد 165 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح الإجمالي 30560.
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إيطاليا.. تسجيل 165 وفاة جديدة بكورونا
خلال 24 ساعة ماضية.. والإجمالي 30560 إصابة
سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، تراجعًا ملموسًا لمعدّل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ حيث تم رصد 165 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح الإجمالي 30560.إيطاليا فيروس كورونا الجديد
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إيطاليا.. تسجيل 165 وفاة جديدة بكوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-10
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
07:42 PM
إيطاليا.. تسجيل 165 وفاة جديدة بكورونا
خلال 24 ساعة ماضية.. والإجمالي 30560 إصابة
سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، تراجعًا ملموسًا لمعدّل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ حيث تم رصد 165 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح الإجمالي 30560.
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