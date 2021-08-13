سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس البرازيلي

استعرضا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو.



واطمأن سموه خلال الاتصال على صحته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، فيما عبّر "بولسونارو" عن شكره لسموه على مشاعره النبيلة.



كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.