النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفتَيْ سائق لمشروع النقل الخيري

تضمنت الشروط أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية ويحمل رخصة قيادة

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن طرح وظيفتَيْ سائق لمشروع الدكتور محمد الجذلاني للنقل الخيري.

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وحاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول، ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون من سكّان الأفلاج، ويجتاز المقابلة الشخصية. وآخر يوم لاستلام طلبات التوظيف هو يوم 2 محرم 1442هـ الموافق 10 أغسطس 2021م.

يذكر أن مشروع النقل الخيري بالجمعية الذي يرعاه الدكتور محمد بن سعود الجذلاني، عبارة عن سيارتَيْ ميكروباص خصصتْهما الجمعية للمستفيدين الذين لا يتوفر لهم عائل ينقلهم وليس لديهم وسيلة نقل، تم خلاله تخصيص أرقام للجمعية للتواصل معها، ويقوم خلالها السائق بتنفيذ طلبات الأسر من خلال احتساء مستلزمات من المنشآت التموينية، أو توصيل الأسر المحتاجة للأسواق والمراكز الصحية والمستوصفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفتَيْ سائق لمشروع النقل الخيري
سبق

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن طرح وظيفتَيْ سائق لمشروع الدكتور محمد الجذلاني للنقل الخيري.

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وحاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول، ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون من سكّان الأفلاج، ويجتاز المقابلة الشخصية. وآخر يوم لاستلام طلبات التوظيف هو يوم 2 محرم 1442هـ الموافق 10 أغسطس 2021م.

يذكر أن مشروع النقل الخيري بالجمعية الذي يرعاه الدكتور محمد بن سعود الجذلاني، عبارة عن سيارتَيْ ميكروباص خصصتْهما الجمعية للمستفيدين الذين لا يتوفر لهم عائل ينقلهم وليس لديهم وسيلة نقل، تم خلاله تخصيص أرقام للجمعية للتواصل معها، ويقوم خلالها السائق بتنفيذ طلبات الأسر من خلال احتساء مستلزمات من المنشآت التموينية، أو توصيل الأسر المحتاجة للأسواق والمراكز الصحية والمستوصفات.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
09:46 PM

"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفتَيْ سائق لمشروع النقل الخيري

تضمنت الشروط أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية ويحمل رخصة قيادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
1
638

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن طرح وظيفتَيْ سائق لمشروع الدكتور محمد الجذلاني للنقل الخيري.

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وحاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول، ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون من سكّان الأفلاج، ويجتاز المقابلة الشخصية. وآخر يوم لاستلام طلبات التوظيف هو يوم 2 محرم 1442هـ الموافق 10 أغسطس 2021م.

يذكر أن مشروع النقل الخيري بالجمعية الذي يرعاه الدكتور محمد بن سعود الجذلاني، عبارة عن سيارتَيْ ميكروباص خصصتْهما الجمعية للمستفيدين الذين لا يتوفر لهم عائل ينقلهم وليس لديهم وسيلة نقل، تم خلاله تخصيص أرقام للجمعية للتواصل معها، ويقوم خلالها السائق بتنفيذ طلبات الأسر من خلال احتساء مستلزمات من المنشآت التموينية، أو توصيل الأسر المحتاجة للأسواق والمراكز الصحية والمستوصفات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة