"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفتَيْ سائق لمشروع النقل الخيري

تضمنت الشروط أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية ويحمل رخصة قيادة

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن طرح وظيفتَيْ سائق لمشروع الدكتور محمد الجذلاني للنقل الخيري.

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وحاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول، ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون من سكّان الأفلاج، ويجتاز المقابلة الشخصية. وآخر يوم لاستلام طلبات التوظيف هو يوم 2 محرم 1442هـ الموافق 10 أغسطس 2021م.

يذكر أن مشروع النقل الخيري بالجمعية الذي يرعاه الدكتور محمد بن سعود الجذلاني، عبارة عن سيارتَيْ ميكروباص خصصتْهما الجمعية للمستفيدين الذين لا يتوفر لهم عائل ينقلهم وليس لديهم وسيلة نقل، تم خلاله تخصيص أرقام للجمعية للتواصل معها، ويقوم خلالها السائق بتنفيذ طلبات الأسر من خلال احتساء مستلزمات من المنشآت التموينية، أو توصيل الأسر المحتاجة للأسواق والمراكز الصحية والمستوصفات.