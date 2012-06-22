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بمشاركة 5700 مختص.. "القويز" يقدم مؤتمراً إلكترونياً في أكاديمية تطوير القيادات

تحدّث عن ممارسات الحوكمة وأعمال أعضاء مجالس الإدارة في المملكة

نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "قيادة مجالس الإدارة"، والذي قام بتقديمه رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، بمشاركة أكثر من 5700 مختص، حيث تضمّن المؤتمر حواراً تفاعلياً بين "القويز" وأستاذ السلوك التنظيمي في كلية إدارة الأعمال "إنسياد" الدكتور خوسيه لويس ألفيرس.

وتناول المؤتمر عدة مواضيع تتعلق بممارسات الحوكمة وأعمال أعضاء مجالس الإدارة في المملكة، وقواعد وممارسات حوكمة الشركات ومراحل تطورها، ومقارنة بين ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق المال، ومقارنتها بالممارسات العالمية إلى جانب تقديم نصائح وتوصيات لأعضاء مجلس إدارة شركات الخصخصة السعودية.


جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي ضمن فعاليات برنامج "قيادة مجالس الإدارة" المنفذ بالشراكة مع مركـز حوكمة الشــركات (ICGC) التابع لكلية إدارة الأعمال الرائدة (INSEAD) بالشراكة مع أكاديمية تطوير القيادات الإدارية.

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بمشاركة 5700 مختص.. "القويز" يقدم مؤتمراً إلكترونياً في أكاديمية تطوير القيادات
سبق

نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "قيادة مجالس الإدارة"، والذي قام بتقديمه رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، بمشاركة أكثر من 5700 مختص، حيث تضمّن المؤتمر حواراً تفاعلياً بين "القويز" وأستاذ السلوك التنظيمي في كلية إدارة الأعمال "إنسياد" الدكتور خوسيه لويس ألفيرس.

وتناول المؤتمر عدة مواضيع تتعلق بممارسات الحوكمة وأعمال أعضاء مجالس الإدارة في المملكة، وقواعد وممارسات حوكمة الشركات ومراحل تطورها، ومقارنة بين ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق المال، ومقارنتها بالممارسات العالمية إلى جانب تقديم نصائح وتوصيات لأعضاء مجلس إدارة شركات الخصخصة السعودية.


جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي ضمن فعاليات برنامج "قيادة مجالس الإدارة" المنفذ بالشراكة مع مركـز حوكمة الشــركات (ICGC) التابع لكلية إدارة الأعمال الرائدة (INSEAD) بالشراكة مع أكاديمية تطوير القيادات الإدارية.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:38 PM

بمشاركة 5700 مختص.. "القويز" يقدم مؤتمراً إلكترونياً في أكاديمية تطوير القيادات

تحدّث عن ممارسات الحوكمة وأعمال أعضاء مجالس الإدارة في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "قيادة مجالس الإدارة"، والذي قام بتقديمه رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، بمشاركة أكثر من 5700 مختص، حيث تضمّن المؤتمر حواراً تفاعلياً بين "القويز" وأستاذ السلوك التنظيمي في كلية إدارة الأعمال "إنسياد" الدكتور خوسيه لويس ألفيرس.

وتناول المؤتمر عدة مواضيع تتعلق بممارسات الحوكمة وأعمال أعضاء مجالس الإدارة في المملكة، وقواعد وممارسات حوكمة الشركات ومراحل تطورها، ومقارنة بين ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق المال، ومقارنتها بالممارسات العالمية إلى جانب تقديم نصائح وتوصيات لأعضاء مجلس إدارة شركات الخصخصة السعودية.


جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي ضمن فعاليات برنامج "قيادة مجالس الإدارة" المنفذ بالشراكة مع مركـز حوكمة الشــركات (ICGC) التابع لكلية إدارة الأعمال الرائدة (INSEAD) بالشراكة مع أكاديمية تطوير القيادات الإدارية.

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