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مكة تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن أنهى خلافه مع آخر بطعنات سكين

حكم نفّذته الداخلية عقب صدور صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه وتأييده

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جان سعودي بمكة المكرمة، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بطعنه بسكين؛ مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب خلاف بينهما.

وتفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة؛ وفيما يلي نص البيان:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ عبدالله بن حجري بن جابر المولد -سعودي الجنسية- على قتل/ سلطان بن ضيف الله بن نوار البقمي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني/ عبدالله بن حجري بن جابر المولد -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 11/ 5/1440هـ بمدينة مكة المكرمة في منطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن أنهى خلافه مع آخر بطعنات سكين
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جان سعودي بمكة المكرمة، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بطعنه بسكين؛ مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب خلاف بينهما.

وتفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة؛ وفيما يلي نص البيان:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ عبدالله بن حجري بن جابر المولد -سعودي الجنسية- على قتل/ سلطان بن ضيف الله بن نوار البقمي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني/ عبدالله بن حجري بن جابر المولد -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 11/ 5/1440هـ بمدينة مكة المكرمة في منطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
12:53 PM

مكة تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن أنهى خلافه مع آخر بطعنات سكين

حكم نفّذته الداخلية عقب صدور صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه وتأييده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جان سعودي بمكة المكرمة، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بطعنه بسكين؛ مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب خلاف بينهما.

وتفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة؛ وفيما يلي نص البيان:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ عبدالله بن حجري بن جابر المولد -سعودي الجنسية- على قتل/ سلطان بن ضيف الله بن نوار البقمي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني/ عبدالله بن حجري بن جابر المولد -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 11/ 5/1440هـ بمدينة مكة المكرمة في منطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

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