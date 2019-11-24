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بعد 13 عامًا.. دوام طلاب الرياض سيصبح اليوم بعد 45 دقيقة من الشروق

يأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الزحام في العاصمة

يعود اليوم الأحد الدوام الشتوي لمدارس الرياض بعد توقُّف دام أكثر من 13 عامًا؛ إذ كان قد أُلغي في العام 1427هـ؛ وذلك ضمن خطة تهدف لتخفيف الزحام في العاصمة، واستمر هذا الإيقاف مواكبًا للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها، منها مشروع قطار الرياض.

ويعاني الطلاب في مدارس العاصمة الرياض بسبب تأخر شروق الشمس في فصل الشتاء للسادسة و15 دقيقة؛ إذ إنه لا يفرق بين ذلك الوقت والطابور الصباحي سوى أقل من 15دقيقة، وهي فترة غير كافية، ظلت تستنفر فيها الأُسر لسنوات.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي قد وجَّه تعميمًا لجميع قائدي وقائدات المدارس، أكد فيه العودة للدوام الشتوي في مدينة الرياض؛ وذلك لقرب فصل الشتاء حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأوضح: على أن تكون بداية الاصطفاف للطابور الصباحي الساعة السابعة صباحًا، وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة و15 دقيقة.

ومنح مدير التعليم قائدي وقائدات المدارس صلاحية إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية إذا كانت تسبِّب ضررًا على الطلاب والطالبات؛ وذلك تماشيًا مع قرار وزير التعليم.

يُذكر أن درجات الحرارة كانت قد شهدت الأسبوع الماضي انخفاضًا ملموسًا على العاصمة الرياض، لامست من خلاله خمس درجات للصغرى، ومن المتوقع أن تستمر تلك الموجة.

دوام شتوي تعليم الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 13 عامًا.. دوام طلاب الرياض سيصبح اليوم بعد 45 دقيقة من الشروق
سبق

يعود اليوم الأحد الدوام الشتوي لمدارس الرياض بعد توقُّف دام أكثر من 13 عامًا؛ إذ كان قد أُلغي في العام 1427هـ؛ وذلك ضمن خطة تهدف لتخفيف الزحام في العاصمة، واستمر هذا الإيقاف مواكبًا للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها، منها مشروع قطار الرياض.

ويعاني الطلاب في مدارس العاصمة الرياض بسبب تأخر شروق الشمس في فصل الشتاء للسادسة و15 دقيقة؛ إذ إنه لا يفرق بين ذلك الوقت والطابور الصباحي سوى أقل من 15دقيقة، وهي فترة غير كافية، ظلت تستنفر فيها الأُسر لسنوات.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي قد وجَّه تعميمًا لجميع قائدي وقائدات المدارس، أكد فيه العودة للدوام الشتوي في مدينة الرياض؛ وذلك لقرب فصل الشتاء حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأوضح: على أن تكون بداية الاصطفاف للطابور الصباحي الساعة السابعة صباحًا، وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة و15 دقيقة.

ومنح مدير التعليم قائدي وقائدات المدارس صلاحية إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية إذا كانت تسبِّب ضررًا على الطلاب والطالبات؛ وذلك تماشيًا مع قرار وزير التعليم.

يُذكر أن درجات الحرارة كانت قد شهدت الأسبوع الماضي انخفاضًا ملموسًا على العاصمة الرياض، لامست من خلاله خمس درجات للصغرى، ومن المتوقع أن تستمر تلك الموجة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
01:19 AM

بعد 13 عامًا.. دوام طلاب الرياض سيصبح اليوم بعد 45 دقيقة من الشروق

يأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الزحام في العاصمة

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قاسم الخبراني - الرياض
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29,489

يعود اليوم الأحد الدوام الشتوي لمدارس الرياض بعد توقُّف دام أكثر من 13 عامًا؛ إذ كان قد أُلغي في العام 1427هـ؛ وذلك ضمن خطة تهدف لتخفيف الزحام في العاصمة، واستمر هذا الإيقاف مواكبًا للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها، منها مشروع قطار الرياض.

ويعاني الطلاب في مدارس العاصمة الرياض بسبب تأخر شروق الشمس في فصل الشتاء للسادسة و15 دقيقة؛ إذ إنه لا يفرق بين ذلك الوقت والطابور الصباحي سوى أقل من 15دقيقة، وهي فترة غير كافية، ظلت تستنفر فيها الأُسر لسنوات.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي قد وجَّه تعميمًا لجميع قائدي وقائدات المدارس، أكد فيه العودة للدوام الشتوي في مدينة الرياض؛ وذلك لقرب فصل الشتاء حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأوضح: على أن تكون بداية الاصطفاف للطابور الصباحي الساعة السابعة صباحًا، وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة و15 دقيقة.

ومنح مدير التعليم قائدي وقائدات المدارس صلاحية إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية إذا كانت تسبِّب ضررًا على الطلاب والطالبات؛ وذلك تماشيًا مع قرار وزير التعليم.

يُذكر أن درجات الحرارة كانت قد شهدت الأسبوع الماضي انخفاضًا ملموسًا على العاصمة الرياض، لامست من خلاله خمس درجات للصغرى، ومن المتوقع أن تستمر تلك الموجة.

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