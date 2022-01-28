لا يصدق.. بريطانية عطست فوجدت خاتمها الذي فقدته قبل 12 عاماً

قالت: "لم ولن يخطر على بالي حتى بعد مليون سنة أنه علق في أنفي"

في واقعة غريبة لم تصدق امرأة بريطانية أنها ستعثر على خاتمها المفضل بعد أن أضاعته لمدة 12 عاماً، لتعثر عليه مؤخراً بطريقة غريبة جداً، وفي مكان "لا يخطر على البال".

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام بريطانية فقد كانت خبيرة التجميل أبيغيل تومبسون، وهي من منطقة ويست يوركشاير في بريطانيا، قد فقدت الخاتم الذي قدمته لها والدتها في عيد ميلادها الثامن.

ولاحظت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، خروج شيء من أنفها بعد أن انتابتها "نوبة عطس" شديدة وهي في منزلها، ليتضح لاحقاً أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007.

وكانت تومبسون قد افترضت أن الخاتم تعرض للسرقة بعد شهور قليلة من حصولها عليه، لكنها قالت الآن: "لم ولن يخطر على بالي حتى بعد مليون سنة أن الخاتم علق في أنفي".

من جانبه وحول هذا الأمر، قال جراح التجميل نافين كافالي إن مثل هذا الأمر شائع في الواقع، مشيراً إلى أنه "غير متفاجئ" من الحالة، وأن القصة عادية موضحاً أن الكثير من الناس يعثرون على بعض الألعاب الصغيرة أو الخرز في الأنف، وفي هذه الحالة فإنه مع العمر يكبر الأنف، لذا أصبحت المساحة داخله أكبر من الخاتم، فخرج عن طريق العطس.