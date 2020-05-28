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شاهد.. القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بالمنتزه البري "البيضاء" بالمدينة

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن مرور منطقة المدينة المنورة من القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في المنتزه البري البيضاء معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي التفاصيل، أوضح المرور في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أن مرور منطقة المدينة المنورة يقبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في المنتزه البري "البيضاء" معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف: أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بالمنتزه البري "البيضاء" بالمدينة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن مرور منطقة المدينة المنورة من القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في المنتزه البري البيضاء معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي التفاصيل، أوضح المرور في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أن مرور منطقة المدينة المنورة يقبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في المنتزه البري "البيضاء" معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف: أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:12 PM

شاهد.. القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بالمنتزه البري "البيضاء" بالمدينة

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
6
10,293

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن مرور منطقة المدينة المنورة من القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في المنتزه البري البيضاء معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي التفاصيل، أوضح المرور في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أن مرور منطقة المدينة المنورة يقبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في المنتزه البري "البيضاء" معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف: أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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