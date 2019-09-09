لَقِيَ شخصان مصرعهما، صباح اليوم، بعد اندلاع حريق بورشة منجرة بحراج المعيصم؛ فيما أخمدت فِرَق الدفاع المدني الحريق قبل انتشاره بالورش المجاورة. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، في تمام الساعة السابعة والدقيقة الرابعة من صباح اليوم، ورود بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بحراج المعيصم، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ورشة (منجرة) تُقدر أبعادها بـ(20×10)م؛ مبنية بالطوب ومسقّفة بالصاج تحتوي على مجموعة كبيرة من الأخشاب ومستودع مجاور لها يحتوي على أسرّة ولوازم حج، تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون انتشاره للورش المجاورة. وأضاف الرائد "الشريف"، أن الحادث نَجَم عنه وفاة شخصين كانا متواجدين داخل غرفة منشأة في الجزء الخلفي من الورشة، تُقدّر أبعادها بـ(4×4)م عُثر عليهما أثناء القيام بعملية البحث والتفتيش بعد إخماد الحالة. وأشار إلى أن فريق التحقيق في الإدارة باشَرَ التعرفَ على مسببات الحادث؛ تنسيقًا مع الجهات المعنية.

حريق حراج المعيصم ينتهي بضحيتين و"مدني مكة" منع انتشاره هادي العصيمي سبق 2019-09-09 لَقِيَ شخصان مصرعهما، صباح اليوم، بعد اندلاع حريق بورشة منجرة بحراج المعيصم؛ فيما أخمدت فِرَق الدفاع المدني الحريق قبل انتشاره بالورش المجاورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، في تمام الساعة السابعة والدقيقة الرابعة من صباح اليوم، ورود بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بحراج المعيصم، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ورشة (منجرة) تُقدر أبعادها بـ(20×10)م؛ مبنية بالطوب ومسقّفة بالصاج تحتوي على مجموعة كبيرة من الأخشاب ومستودع مجاور لها يحتوي على أسرّة ولوازم حج، تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون انتشاره للورش المجاورة.

وأضاف الرائد "الشريف"، أن الحادث نَجَم عنه وفاة شخصين كانا متواجدين داخل غرفة منشأة في الجزء الخلفي من الورشة، تُقدّر أبعادها بـ(4×4)م عُثر عليهما أثناء القيام بعملية البحث والتفتيش بعد إخماد الحالة.

وأشار إلى أن فريق التحقيق في الإدارة باشَرَ التعرفَ على مسببات الحادث؛ تنسيقًا مع الجهات المعنية.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 10:50 AM

حريق حراج المعيصم ينتهي بضحيتين و"مدني مكة" منع انتشاره النار اشتعلت صباحًا في ورشة تحوي مجموعة كبيرة من الأخشاب





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لَقِيَ شخصان مصرعهما، صباح اليوم، بعد اندلاع حريق بورشة منجرة بحراج المعيصم؛ فيما أخمدت فِرَق الدفاع المدني الحريق قبل انتشاره بالورش المجاورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، في تمام الساعة السابعة والدقيقة الرابعة من صباح اليوم، ورود بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بحراج المعيصم، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ورشة (منجرة) تُقدر أبعادها بـ(20×10)م؛ مبنية بالطوب ومسقّفة بالصاج تحتوي على مجموعة كبيرة من الأخشاب ومستودع مجاور لها يحتوي على أسرّة ولوازم حج، تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون انتشاره للورش المجاورة.

وأضاف الرائد "الشريف"، أن الحادث نَجَم عنه وفاة شخصين كانا متواجدين داخل غرفة منشأة في الجزء الخلفي من الورشة، تُقدّر أبعادها بـ(4×4)م عُثر عليهما أثناء القيام بعملية البحث والتفتيش بعد إخماد الحالة.

وأشار إلى أن فريق التحقيق في الإدارة باشَرَ التعرفَ على مسببات الحادث؛ تنسيقًا مع الجهات المعنية.