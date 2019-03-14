"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات
"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين
دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.
وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.
"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-14
دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.
وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:21 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:31 PM
"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات
"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين
دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.
وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.