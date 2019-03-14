النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات

"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين

‏‫دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.

وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات
سبق

‏‫دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.

وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:21 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:31 PM

"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات

"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,124

‏‫دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.

وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,443
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,456

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة