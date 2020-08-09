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ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني

الرئيس الفرنسي: لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين إن دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني، مضيفًا أنه لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة.
ووفق روسيا اليوم أكد ماكرون أنه يتعين علينا العمل سريعًا ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، مشيرًا إلى أن الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية.

وقال ماكرون اليوم الأحد، إن القوى العالمية تدين للشعب اللبناني بالدعم بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت.

وشدد ماكرون على ضرورة "أن نتصرف بسرعة وكفاءة حتى تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث تحتاجها". وقال: "مستقبل لبنان على المحك".

وقال الرئيس الفرنسي إن عرض المساعدة تضمن دعم تحقيق محايد وموثوق ومستقل، في انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 158 شخصًا على الأقل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني
سبق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين إن دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني، مضيفًا أنه لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة.
ووفق روسيا اليوم أكد ماكرون أنه يتعين علينا العمل سريعًا ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، مشيرًا إلى أن الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية.

وقال ماكرون اليوم الأحد، إن القوى العالمية تدين للشعب اللبناني بالدعم بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت.

وشدد ماكرون على ضرورة "أن نتصرف بسرعة وكفاءة حتى تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث تحتاجها". وقال: "مستقبل لبنان على المحك".

وقال الرئيس الفرنسي إن عرض المساعدة تضمن دعم تحقيق محايد وموثوق ومستقل، في انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 158 شخصًا على الأقل.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
03:31 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
05:17 PM

ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني

الرئيس الفرنسي: لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين إن دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني، مضيفًا أنه لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة.
ووفق روسيا اليوم أكد ماكرون أنه يتعين علينا العمل سريعًا ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، مشيرًا إلى أن الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية.

وقال ماكرون اليوم الأحد، إن القوى العالمية تدين للشعب اللبناني بالدعم بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت.

وشدد ماكرون على ضرورة "أن نتصرف بسرعة وكفاءة حتى تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث تحتاجها". وقال: "مستقبل لبنان على المحك".

وقال الرئيس الفرنسي إن عرض المساعدة تضمن دعم تحقيق محايد وموثوق ومستقل، في انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 158 شخصًا على الأقل.

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