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"خميس الرياض" افتتاح البوليفارد وفعاليات أسطورية "تنكر ونار ودبابات".. شاهد التفاصيل

تشهد العاصمة الرياض اليوم الخميس افتتاح منطقة "بوليفارد الرياض" ضمن "موسم الرياض"، وهي إحدى المناطق الرئيسة في الموسم المخصصة للفعاليات وبأزياء تنكرية والدبابات والألعاب النارية.

وتعني كلمة بوليفارد الشارع العريض الواسع ذا الأشجار الكثيفة ويوجد في العالم أكثر من 100 شارع يطلق عليه بوليفارد وفي بوليفارد الرياض الذي دشن عام 2016 الكثير من الفعاليات الضخمة المتنوعة طوال الشهرين القادمين. حيث تضم العديد من المطاعم العالمية والعربية التي تم استقطابها لموسم الرياض وسط مساحة ضخمة، بالإضافة للنافورة الراقصة التي أنشئت في وقت قياسي وعروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة في كل ساعة

وتجمع منطقة البوليفارد الترفيه الفني بأنواعه، حيث تضم أكبر مسرح بالوطن العربي ويتسع لـ22 ألف مقعد، بالإضافة لمسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي يتسع لـ6 آلاف مقعد.

يقع مشروع بوليفارد الرياض في حي حطين السكني (طريق الأمير تركي الأول؛ مخرج 2) والذي يعتبر أحد أرقى أحياء الرياض الجديدة وعلى بعد مسافة لا تذكر من مركز الملك عبدالله المالي، يعتبر مشروع "بوليفارد الرياض" بمثابة مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ ويضم المشروع فندقًا بخدمات خمس نجوم، بالإضافة إلى مساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية بإطلالة على حدائق ومسطحات مائية مصممة بشكل فني أنيق ومزودة بخدمة صف السيارات وخدمة كبار الشخصيات.

الرياض بوليفارد الرياض موسم الرياض

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"خميس الرياض" افتتاح البوليفارد وفعاليات أسطورية "تنكر ونار ودبابات".. شاهد التفاصيل
سبق

تشهد العاصمة الرياض اليوم الخميس افتتاح منطقة "بوليفارد الرياض" ضمن "موسم الرياض"، وهي إحدى المناطق الرئيسة في الموسم المخصصة للفعاليات وبأزياء تنكرية والدبابات والألعاب النارية.

وتعني كلمة بوليفارد الشارع العريض الواسع ذا الأشجار الكثيفة ويوجد في العالم أكثر من 100 شارع يطلق عليه بوليفارد وفي بوليفارد الرياض الذي دشن عام 2016 الكثير من الفعاليات الضخمة المتنوعة طوال الشهرين القادمين. حيث تضم العديد من المطاعم العالمية والعربية التي تم استقطابها لموسم الرياض وسط مساحة ضخمة، بالإضافة للنافورة الراقصة التي أنشئت في وقت قياسي وعروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة في كل ساعة

وتجمع منطقة البوليفارد الترفيه الفني بأنواعه، حيث تضم أكبر مسرح بالوطن العربي ويتسع لـ22 ألف مقعد، بالإضافة لمسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي يتسع لـ6 آلاف مقعد.

يقع مشروع بوليفارد الرياض في حي حطين السكني (طريق الأمير تركي الأول؛ مخرج 2) والذي يعتبر أحد أرقى أحياء الرياض الجديدة وعلى بعد مسافة لا تذكر من مركز الملك عبدالله المالي، يعتبر مشروع "بوليفارد الرياض" بمثابة مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ ويضم المشروع فندقًا بخدمات خمس نجوم، بالإضافة إلى مساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية بإطلالة على حدائق ومسطحات مائية مصممة بشكل فني أنيق ومزودة بخدمة صف السيارات وخدمة كبار الشخصيات.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
02:28 PM

"خميس الرياض" افتتاح البوليفارد وفعاليات أسطورية "تنكر ونار ودبابات".. شاهد التفاصيل

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خالد خليل - الرياض
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تشهد العاصمة الرياض اليوم الخميس افتتاح منطقة "بوليفارد الرياض" ضمن "موسم الرياض"، وهي إحدى المناطق الرئيسة في الموسم المخصصة للفعاليات وبأزياء تنكرية والدبابات والألعاب النارية.

وتعني كلمة بوليفارد الشارع العريض الواسع ذا الأشجار الكثيفة ويوجد في العالم أكثر من 100 شارع يطلق عليه بوليفارد وفي بوليفارد الرياض الذي دشن عام 2016 الكثير من الفعاليات الضخمة المتنوعة طوال الشهرين القادمين. حيث تضم العديد من المطاعم العالمية والعربية التي تم استقطابها لموسم الرياض وسط مساحة ضخمة، بالإضافة للنافورة الراقصة التي أنشئت في وقت قياسي وعروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة في كل ساعة

وتجمع منطقة البوليفارد الترفيه الفني بأنواعه، حيث تضم أكبر مسرح بالوطن العربي ويتسع لـ22 ألف مقعد، بالإضافة لمسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي يتسع لـ6 آلاف مقعد.

يقع مشروع بوليفارد الرياض في حي حطين السكني (طريق الأمير تركي الأول؛ مخرج 2) والذي يعتبر أحد أرقى أحياء الرياض الجديدة وعلى بعد مسافة لا تذكر من مركز الملك عبدالله المالي، يعتبر مشروع "بوليفارد الرياض" بمثابة مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ ويضم المشروع فندقًا بخدمات خمس نجوم، بالإضافة إلى مساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية بإطلالة على حدائق ومسطحات مائية مصممة بشكل فني أنيق ومزودة بخدمة صف السيارات وخدمة كبار الشخصيات.

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