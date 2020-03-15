النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. منع الجلوس داخل المطاعم والاقتصار فقط على الطلبات الخارجية

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط.

جاء ذلك ‏بناءً على تعليمات الجهات المعنية.

وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار ‎فيروس كورونا المستجد .

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. منع الجلوس داخل المطاعم والاقتصار فقط على الطلبات الخارجية
سبق

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط.

جاء ذلك ‏بناءً على تعليمات الجهات المعنية.

وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار ‎فيروس كورونا المستجد .

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
04:21 PM

مكة.. منع الجلوس داخل المطاعم والاقتصار فقط على الطلبات الخارجية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,332

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط.

جاء ذلك ‏بناءً على تعليمات الجهات المعنية.

وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار ‎فيروس كورونا المستجد .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,274
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,626
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,528
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,544

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة