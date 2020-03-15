مكة.. منع الجلوس داخل المطاعم والاقتصار فقط على الطلبات الخارجية
ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط.
جاء ذلك بناءً على تعليمات الجهات المعنية.
وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
مكة.. منع الجلوس داخل المطاعم والاقتصار فقط على الطلبات الخارجية
عبدالرزاق البجاليسبق2020-03-15
ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط.
جاء ذلك بناءً على تعليمات الجهات المعنية.
وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
04:21 PM
مكة.. منع الجلوس داخل المطاعم والاقتصار فقط على الطلبات الخارجية
ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط.
جاء ذلك بناءً على تعليمات الجهات المعنية.
وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .