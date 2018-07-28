امطار متفرقة.. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالهطولات اليوم
قال: رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء -إن شاء الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة والطائف وجازان ونجران وأجزاءٍ من المدينة المنوّرة، والربع الخالي، وعُمان، واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.
امطار متفرقة.. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالهطولات اليوم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-27
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء -إن شاء الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة والطائف وجازان ونجران وأجزاءٍ من المدينة المنوّرة، والربع الخالي، وعُمان، واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:22 AM
امطار متفرقة.. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالهطولات اليوم
قال: رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء -إن شاء الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة والطائف وجازان ونجران وأجزاءٍ من المدينة المنوّرة، والربع الخالي، وعُمان، واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.