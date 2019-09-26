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استغرقت عملياتهم 12 ساعة... إنقاذ حياة 3 مرضى في آنٍ واحد بنجران

احتفالاً بيوم الوطن لأطباء جراحة القلب بمستشفى الملك خالد

تمكن أطباء جراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران من إجراء 3 عمليات عالية الخطورة في مركز الأمير سلطان بالتزامن مع الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني، أسهمت بفضل من الله في إنقاذ حياتهم وعودة النبض للقلب بشكل طبيعي.

وقالت صحة نجران إن العملية الأولى عبارة جراحة قلب مفتوح معقدة للشرايين التاجية لمريض في العقد الرابع تمكن خلالها الأطباء من زراعة ثلاثة شرايين تاجية وإصلاح ضعف شديد في عضلة القلب.

وبينت أنه تم استقبال حالة أخرى لمواطن تطلبت التدخل السريع لإنقاذ حياته بعد تعرضه لإصابة في القلب استقرت بجانب الأورطي، حيث تمكن الأطباء من استئصالها واستقرار حالته.

وأوضحت صحة نجران لـ"سبق" أنه تم إجراء عملية ثالثة في نفس اليوم لمواطن يعاني من تهتك شرياني تطلب إجراء دعامة علاجية سريعة لإنقاذ حياته، تمكن من خلالها الفريق الطبي من وضع دعامة الأورطي واستقرار الشريان.

وأشارت إلى إجراء العمليات في توقيت متقارب على مدار أكثر من 12 ساعة وباستخدام غرفتي عمليات القلب ومعمل القسطرة في آن واحد، وجميع المرضى يتلقون الرعاية الصحية وهم بصحة جيدة.

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز الطبي جاء تتويجاً للعمل والتطوير الذي يشهده مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب ومستشفى الملك خالد، بالإضافة إلى تكامل المنظومة من كوادر تمريضية وأطباء وجراحي قلب من ذوي الخبرات والكفاءة العالية تم استقطابهم للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة والتجهيزات الطبية الحديثة والعمل بأفضل المعايير الطبية العالمية وأكثرها أماناً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استغرقت عملياتهم 12 ساعة... إنقاذ حياة 3 مرضى في آنٍ واحد بنجران
سبق

تمكن أطباء جراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران من إجراء 3 عمليات عالية الخطورة في مركز الأمير سلطان بالتزامن مع الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني، أسهمت بفضل من الله في إنقاذ حياتهم وعودة النبض للقلب بشكل طبيعي.

وقالت صحة نجران إن العملية الأولى عبارة جراحة قلب مفتوح معقدة للشرايين التاجية لمريض في العقد الرابع تمكن خلالها الأطباء من زراعة ثلاثة شرايين تاجية وإصلاح ضعف شديد في عضلة القلب.

وبينت أنه تم استقبال حالة أخرى لمواطن تطلبت التدخل السريع لإنقاذ حياته بعد تعرضه لإصابة في القلب استقرت بجانب الأورطي، حيث تمكن الأطباء من استئصالها واستقرار حالته.

وأوضحت صحة نجران لـ"سبق" أنه تم إجراء عملية ثالثة في نفس اليوم لمواطن يعاني من تهتك شرياني تطلب إجراء دعامة علاجية سريعة لإنقاذ حياته، تمكن من خلالها الفريق الطبي من وضع دعامة الأورطي واستقرار الشريان.

وأشارت إلى إجراء العمليات في توقيت متقارب على مدار أكثر من 12 ساعة وباستخدام غرفتي عمليات القلب ومعمل القسطرة في آن واحد، وجميع المرضى يتلقون الرعاية الصحية وهم بصحة جيدة.

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز الطبي جاء تتويجاً للعمل والتطوير الذي يشهده مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب ومستشفى الملك خالد، بالإضافة إلى تكامل المنظومة من كوادر تمريضية وأطباء وجراحي قلب من ذوي الخبرات والكفاءة العالية تم استقطابهم للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة والتجهيزات الطبية الحديثة والعمل بأفضل المعايير الطبية العالمية وأكثرها أماناً.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
07:11 PM

استغرقت عملياتهم 12 ساعة... إنقاذ حياة 3 مرضى في آنٍ واحد بنجران

احتفالاً بيوم الوطن لأطباء جراحة القلب بمستشفى الملك خالد

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هادي آل كليب - نجران
0
1,810

تمكن أطباء جراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران من إجراء 3 عمليات عالية الخطورة في مركز الأمير سلطان بالتزامن مع الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني، أسهمت بفضل من الله في إنقاذ حياتهم وعودة النبض للقلب بشكل طبيعي.

وقالت صحة نجران إن العملية الأولى عبارة جراحة قلب مفتوح معقدة للشرايين التاجية لمريض في العقد الرابع تمكن خلالها الأطباء من زراعة ثلاثة شرايين تاجية وإصلاح ضعف شديد في عضلة القلب.

وبينت أنه تم استقبال حالة أخرى لمواطن تطلبت التدخل السريع لإنقاذ حياته بعد تعرضه لإصابة في القلب استقرت بجانب الأورطي، حيث تمكن الأطباء من استئصالها واستقرار حالته.

وأوضحت صحة نجران لـ"سبق" أنه تم إجراء عملية ثالثة في نفس اليوم لمواطن يعاني من تهتك شرياني تطلب إجراء دعامة علاجية سريعة لإنقاذ حياته، تمكن من خلالها الفريق الطبي من وضع دعامة الأورطي واستقرار الشريان.

وأشارت إلى إجراء العمليات في توقيت متقارب على مدار أكثر من 12 ساعة وباستخدام غرفتي عمليات القلب ومعمل القسطرة في آن واحد، وجميع المرضى يتلقون الرعاية الصحية وهم بصحة جيدة.

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز الطبي جاء تتويجاً للعمل والتطوير الذي يشهده مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب ومستشفى الملك خالد، بالإضافة إلى تكامل المنظومة من كوادر تمريضية وأطباء وجراحي قلب من ذوي الخبرات والكفاءة العالية تم استقطابهم للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة والتجهيزات الطبية الحديثة والعمل بأفضل المعايير الطبية العالمية وأكثرها أماناً.

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