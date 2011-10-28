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أمين عسير يكرم الموظف المثالي سعد مداوي بسبب تفانيه في العمل

"الحميدي": الأمانة تسعى لتحفيز الموظفين المميزين

كرّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالأمانة، مدير مكتب الأمين الموظف سعد مداوي، نظير جهوده العملية المميزة، وإخلاصه وتفانيه في العمل.

وبارك الدكتور وليد للموظف المثالي هذا التميز المشهود، داعيًا له وللجميع أن يكون هذا التقدير حافزًا له ولغيره من منسوبي الأمانة نحو مزيدٍ من العمل والإبداع، مؤكدًا أن جائزة الموظف المثالي في الأمانة ستكون لتكريم مَن يستحقّ التكريم من الموظفين المميزين، وهذا ما يمثله تكريم اليوم لسعد مداوي.

وأضاف: أن "الأمانة تسعى إلى تحقيق وثبات أهدافها في تعزيز مفهومي التميز والإبداع، وتحفيز الموظفين ذوي الأداء والسلوك المميزين، وتسريع تقدمهم الوظيفي بما يسهم في إيجاد كفاءة وبيئة تنافسية إيجابية تشجع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير مهاراتهم ومعارفهم لرفع كفاءة العمل والإنتاجية".

وتابع: أن "مبدأ الأمانة هو أن نقول للمحسن: أحسنت، كون كل متميز يستحق الثناء من خلال تحفيزه بمثل هذه الجوائز التقديرية التي ستكون سبباً بعد توفيق الله للمساهمة في رفع الأداء وتشجيع البقية على انتهاج هذا النهج الخادم للوطن والمواطن"، مشيراً إلى أن الأمانة في مرحلة تحدٍّ لرفع كفاءة الأداء ولا مجال للتهاون في العمل.

وأوضح أن التكريم ينعكس على أداء العمل بما يقدمه من إخلاص وتفان والعمل بروح الأسرة الواحدة لتقديم خدمة عالية الأداء، لافتاً إلى أن تكريم المميزين يرسخ الإبداع وإيجاد التنافس بين الموظفين، ويشكل تحولاً واضحاً نحو الإبداع والتميز؛ حيث إن تحفيز الموظفين من الجوانب المحورية والدعائم الأساسية للارتقاء بمستوى أداء الموظف العام لينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين.

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أمين عسير يكرم الموظف المثالي سعد مداوي بسبب تفانيه في العمل
سبق

كرّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالأمانة، مدير مكتب الأمين الموظف سعد مداوي، نظير جهوده العملية المميزة، وإخلاصه وتفانيه في العمل.

وبارك الدكتور وليد للموظف المثالي هذا التميز المشهود، داعيًا له وللجميع أن يكون هذا التقدير حافزًا له ولغيره من منسوبي الأمانة نحو مزيدٍ من العمل والإبداع، مؤكدًا أن جائزة الموظف المثالي في الأمانة ستكون لتكريم مَن يستحقّ التكريم من الموظفين المميزين، وهذا ما يمثله تكريم اليوم لسعد مداوي.

وأضاف: أن "الأمانة تسعى إلى تحقيق وثبات أهدافها في تعزيز مفهومي التميز والإبداع، وتحفيز الموظفين ذوي الأداء والسلوك المميزين، وتسريع تقدمهم الوظيفي بما يسهم في إيجاد كفاءة وبيئة تنافسية إيجابية تشجع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير مهاراتهم ومعارفهم لرفع كفاءة العمل والإنتاجية".

وتابع: أن "مبدأ الأمانة هو أن نقول للمحسن: أحسنت، كون كل متميز يستحق الثناء من خلال تحفيزه بمثل هذه الجوائز التقديرية التي ستكون سبباً بعد توفيق الله للمساهمة في رفع الأداء وتشجيع البقية على انتهاج هذا النهج الخادم للوطن والمواطن"، مشيراً إلى أن الأمانة في مرحلة تحدٍّ لرفع كفاءة الأداء ولا مجال للتهاون في العمل.

وأوضح أن التكريم ينعكس على أداء العمل بما يقدمه من إخلاص وتفان والعمل بروح الأسرة الواحدة لتقديم خدمة عالية الأداء، لافتاً إلى أن تكريم المميزين يرسخ الإبداع وإيجاد التنافس بين الموظفين، ويشكل تحولاً واضحاً نحو الإبداع والتميز؛ حيث إن تحفيز الموظفين من الجوانب المحورية والدعائم الأساسية للارتقاء بمستوى أداء الموظف العام لينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
04:48 PM

أمين عسير يكرم الموظف المثالي سعد مداوي بسبب تفانيه في العمل

"الحميدي": الأمانة تسعى لتحفيز الموظفين المميزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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كرّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالأمانة، مدير مكتب الأمين الموظف سعد مداوي، نظير جهوده العملية المميزة، وإخلاصه وتفانيه في العمل.

وبارك الدكتور وليد للموظف المثالي هذا التميز المشهود، داعيًا له وللجميع أن يكون هذا التقدير حافزًا له ولغيره من منسوبي الأمانة نحو مزيدٍ من العمل والإبداع، مؤكدًا أن جائزة الموظف المثالي في الأمانة ستكون لتكريم مَن يستحقّ التكريم من الموظفين المميزين، وهذا ما يمثله تكريم اليوم لسعد مداوي.

وأضاف: أن "الأمانة تسعى إلى تحقيق وثبات أهدافها في تعزيز مفهومي التميز والإبداع، وتحفيز الموظفين ذوي الأداء والسلوك المميزين، وتسريع تقدمهم الوظيفي بما يسهم في إيجاد كفاءة وبيئة تنافسية إيجابية تشجع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير مهاراتهم ومعارفهم لرفع كفاءة العمل والإنتاجية".

وتابع: أن "مبدأ الأمانة هو أن نقول للمحسن: أحسنت، كون كل متميز يستحق الثناء من خلال تحفيزه بمثل هذه الجوائز التقديرية التي ستكون سبباً بعد توفيق الله للمساهمة في رفع الأداء وتشجيع البقية على انتهاج هذا النهج الخادم للوطن والمواطن"، مشيراً إلى أن الأمانة في مرحلة تحدٍّ لرفع كفاءة الأداء ولا مجال للتهاون في العمل.

وأوضح أن التكريم ينعكس على أداء العمل بما يقدمه من إخلاص وتفان والعمل بروح الأسرة الواحدة لتقديم خدمة عالية الأداء، لافتاً إلى أن تكريم المميزين يرسخ الإبداع وإيجاد التنافس بين الموظفين، ويشكل تحولاً واضحاً نحو الإبداع والتميز؛ حيث إن تحفيز الموظفين من الجوانب المحورية والدعائم الأساسية للارتقاء بمستوى أداء الموظف العام لينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين.

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