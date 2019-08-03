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العثور على مفقود "سبعيني" متوفىً بشكل طبيعي في جدة

كان يعاني من آلزهايمر ومصاب بالسكري

عثرت عائلة المواطن السبعيني مناجي محمد بكري، على جثته بعد فقدانه منذ ثلاثة أيام؛ حيث توفي بشكل طبيعي أمام أحد المحال، بعد خروجه من منزله بأحد أحياء جنوب جدة.

وقال ابن شقيقه "عبدالله"، إن عمه المفقود "مناجي" (80 عاماً) عُثِر عليه، بعد فقدانه لثلاثة أيام؛ حيث وُجِد أمام أحد المحال متوفىً، واكتشفت الطواقم المختصة أن الوفاة طبيعية بعد الكشف عليه.

وأشار إلى أن المتوفى كان يعاني من داء السكري وبعد فقدانه لم يعد يتناول الدواء، ولا يعرف شيئاً عن حالته؛ بسبب إصابته بآلزهايمر، مقدماً شكره للجهات المعنية ولمن ساعدهم في البحث عن عمه، ولـصحيفة "سبق" على دورها الرائد في المجتمع، للمساعدة في البحث عن المفقودين.

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العثور على مفقود "سبعيني" متوفىً بشكل طبيعي في جدة
سبق

عثرت عائلة المواطن السبعيني مناجي محمد بكري، على جثته بعد فقدانه منذ ثلاثة أيام؛ حيث توفي بشكل طبيعي أمام أحد المحال، بعد خروجه من منزله بأحد أحياء جنوب جدة.

وقال ابن شقيقه "عبدالله"، إن عمه المفقود "مناجي" (80 عاماً) عُثِر عليه، بعد فقدانه لثلاثة أيام؛ حيث وُجِد أمام أحد المحال متوفىً، واكتشفت الطواقم المختصة أن الوفاة طبيعية بعد الكشف عليه.

وأشار إلى أن المتوفى كان يعاني من داء السكري وبعد فقدانه لم يعد يتناول الدواء، ولا يعرف شيئاً عن حالته؛ بسبب إصابته بآلزهايمر، مقدماً شكره للجهات المعنية ولمن ساعدهم في البحث عن عمه، ولـصحيفة "سبق" على دورها الرائد في المجتمع، للمساعدة في البحث عن المفقودين.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
06:01 PM

العثور على مفقود "سبعيني" متوفىً بشكل طبيعي في جدة

كان يعاني من آلزهايمر ومصاب بالسكري

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
7,659

عثرت عائلة المواطن السبعيني مناجي محمد بكري، على جثته بعد فقدانه منذ ثلاثة أيام؛ حيث توفي بشكل طبيعي أمام أحد المحال، بعد خروجه من منزله بأحد أحياء جنوب جدة.

وقال ابن شقيقه "عبدالله"، إن عمه المفقود "مناجي" (80 عاماً) عُثِر عليه، بعد فقدانه لثلاثة أيام؛ حيث وُجِد أمام أحد المحال متوفىً، واكتشفت الطواقم المختصة أن الوفاة طبيعية بعد الكشف عليه.

وأشار إلى أن المتوفى كان يعاني من داء السكري وبعد فقدانه لم يعد يتناول الدواء، ولا يعرف شيئاً عن حالته؛ بسبب إصابته بآلزهايمر، مقدماً شكره للجهات المعنية ولمن ساعدهم في البحث عن عمه، ولـصحيفة "سبق" على دورها الرائد في المجتمع، للمساعدة في البحث عن المفقودين.

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