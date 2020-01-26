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القريات.. تكريم "البلعاسي" لإنقاذه "طفلة" تعرّضت لنوبة قلبية على متن الطائرة

قبل وصولها بنصف ساعة و"الكويكبي" و"والدها" يحتفلان به بالمطار

كرم مدير مطار محافظة القريات "روّاف الكويكبي" ووالد الطفلة "رزان بدر العنزي"، الأخصائي بقسم الطوارئ بمستشفى القريات العام "سلطان حميد البلعاسي" والأخصائي غالب الرويلي، تقديراً لموقفهما الإنساني مع الطفلة التي تعرّضت لعارض صحي طارئ على متن الطائرة أثناء توجهها من محافظة القريات إلى مدينة الرياض التي كان سفرها عليها لغرض العلاج بعد تحويلها من القريات إلى أحد مستشفيات الرياض لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها .

وتفصيلاً، فقبل وصول الطائرة لمطار الملك خالد بالرياض بنصف ساعة نادى كابتن الطائرة بوجود حالة طارئة، وهي تعرض طفلة لنوبة قلبية على متن الطائرة التي كان يتواجد عليها الأخصائي "البلعاسي" الذي توجّه فورًا نحو الطفلة ومباشرة حالتها لامتلاكه خبرة وتخصصًا في مثل هذه الحالات الطارئة، كونه يحمل مؤهلاً في تخصص الإسعاف والطوارئ.

وقام بمساعدة طاقم الطائرة من المضيفين في إعطائها الإسعافات الأولية اللازمة باستخدام حقيبة الطوارئ الطبية بالطائرة، حيث تمت بفضل الله السيطرة على حالتها الحرجة لحين هبوط الطائرة ومباشرة فريق طبي بالمطار لحالتها ونقلها للمستشفى.

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القريات.. تكريم "البلعاسي" لإنقاذه "طفلة" تعرّضت لنوبة قلبية على متن الطائرة
سبق

كرم مدير مطار محافظة القريات "روّاف الكويكبي" ووالد الطفلة "رزان بدر العنزي"، الأخصائي بقسم الطوارئ بمستشفى القريات العام "سلطان حميد البلعاسي" والأخصائي غالب الرويلي، تقديراً لموقفهما الإنساني مع الطفلة التي تعرّضت لعارض صحي طارئ على متن الطائرة أثناء توجهها من محافظة القريات إلى مدينة الرياض التي كان سفرها عليها لغرض العلاج بعد تحويلها من القريات إلى أحد مستشفيات الرياض لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها .

وتفصيلاً، فقبل وصول الطائرة لمطار الملك خالد بالرياض بنصف ساعة نادى كابتن الطائرة بوجود حالة طارئة، وهي تعرض طفلة لنوبة قلبية على متن الطائرة التي كان يتواجد عليها الأخصائي "البلعاسي" الذي توجّه فورًا نحو الطفلة ومباشرة حالتها لامتلاكه خبرة وتخصصًا في مثل هذه الحالات الطارئة، كونه يحمل مؤهلاً في تخصص الإسعاف والطوارئ.

وقام بمساعدة طاقم الطائرة من المضيفين في إعطائها الإسعافات الأولية اللازمة باستخدام حقيبة الطوارئ الطبية بالطائرة، حيث تمت بفضل الله السيطرة على حالتها الحرجة لحين هبوط الطائرة ومباشرة فريق طبي بالمطار لحالتها ونقلها للمستشفى.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
08:48 PM

القريات.. تكريم "البلعاسي" لإنقاذه "طفلة" تعرّضت لنوبة قلبية على متن الطائرة

قبل وصولها بنصف ساعة و"الكويكبي" و"والدها" يحتفلان به بالمطار

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عبدالرحمن العازمي - القريات
1
1,955

كرم مدير مطار محافظة القريات "روّاف الكويكبي" ووالد الطفلة "رزان بدر العنزي"، الأخصائي بقسم الطوارئ بمستشفى القريات العام "سلطان حميد البلعاسي" والأخصائي غالب الرويلي، تقديراً لموقفهما الإنساني مع الطفلة التي تعرّضت لعارض صحي طارئ على متن الطائرة أثناء توجهها من محافظة القريات إلى مدينة الرياض التي كان سفرها عليها لغرض العلاج بعد تحويلها من القريات إلى أحد مستشفيات الرياض لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها .

وتفصيلاً، فقبل وصول الطائرة لمطار الملك خالد بالرياض بنصف ساعة نادى كابتن الطائرة بوجود حالة طارئة، وهي تعرض طفلة لنوبة قلبية على متن الطائرة التي كان يتواجد عليها الأخصائي "البلعاسي" الذي توجّه فورًا نحو الطفلة ومباشرة حالتها لامتلاكه خبرة وتخصصًا في مثل هذه الحالات الطارئة، كونه يحمل مؤهلاً في تخصص الإسعاف والطوارئ.

وقام بمساعدة طاقم الطائرة من المضيفين في إعطائها الإسعافات الأولية اللازمة باستخدام حقيبة الطوارئ الطبية بالطائرة، حيث تمت بفضل الله السيطرة على حالتها الحرجة لحين هبوط الطائرة ومباشرة فريق طبي بالمطار لحالتها ونقلها للمستشفى.

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