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"موانئ" و"تبادل" تطلقان "نظام إدارة الشاحنات" في ميناء جدة الإسلامي

إجراء اختياري يتيح للمستوردين والمخلصين حجز موعد مسبق عبر "فسح"

أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، مشروع "نظام إدارة الشاحنات" في مرحلته الأولى في ميناء جدة الإسلامي كإجراء اختياري، ويتيح للمستوردين والمخلصين الجمركيين حجز موعد مسبق عبر منصة "فسح"، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل بالميناء، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ويعمل "نظام إدارة الشاحنات" على تنظيم وإدارة الطاقة الاستيعابية في مختلف المنافذ، وذلك عبر تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة لحجز المواعيد المسبقة، إضافة إلى تتبع وإدارة حركة أسطول الشاحنات وتنظيم عمل السائقين، بجانب العمل على ربط جميع الجهات الحكومية المعنية إلكترونياً، التي تتعاون مع بعضها البعض في تشغيل وإدارة هذا النظام.

وسيمكِّن النظام المصدِّرين والمستوردين من حجز المواعيد المسبقة عبر منصة "فسح"، النافذة الموحدة لعمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، من أجل التنسيق المسبق لعبور الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، وصولاً إلى تنظيم حركة سير هذه الشاحنات وتخفيض ازدحام الطرق المؤدية للميناء، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، بجانب الحد من التجمع والانتظار عند المنافذ، مما يسهم في سلاسة حركة تدفق الشاحنات ورفع كفاءة العمل.

الهيئة العامة للموانئ موانئ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موانئ" و"تبادل" تطلقان "نظام إدارة الشاحنات" في ميناء جدة الإسلامي
سبق

أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، مشروع "نظام إدارة الشاحنات" في مرحلته الأولى في ميناء جدة الإسلامي كإجراء اختياري، ويتيح للمستوردين والمخلصين الجمركيين حجز موعد مسبق عبر منصة "فسح"، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل بالميناء، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ويعمل "نظام إدارة الشاحنات" على تنظيم وإدارة الطاقة الاستيعابية في مختلف المنافذ، وذلك عبر تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة لحجز المواعيد المسبقة، إضافة إلى تتبع وإدارة حركة أسطول الشاحنات وتنظيم عمل السائقين، بجانب العمل على ربط جميع الجهات الحكومية المعنية إلكترونياً، التي تتعاون مع بعضها البعض في تشغيل وإدارة هذا النظام.

وسيمكِّن النظام المصدِّرين والمستوردين من حجز المواعيد المسبقة عبر منصة "فسح"، النافذة الموحدة لعمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، من أجل التنسيق المسبق لعبور الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، وصولاً إلى تنظيم حركة سير هذه الشاحنات وتخفيض ازدحام الطرق المؤدية للميناء، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، بجانب الحد من التجمع والانتظار عند المنافذ، مما يسهم في سلاسة حركة تدفق الشاحنات ورفع كفاءة العمل.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
04:04 PM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
05:06 PM

"موانئ" و"تبادل" تطلقان "نظام إدارة الشاحنات" في ميناء جدة الإسلامي

إجراء اختياري يتيح للمستوردين والمخلصين حجز موعد مسبق عبر "فسح"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، مشروع "نظام إدارة الشاحنات" في مرحلته الأولى في ميناء جدة الإسلامي كإجراء اختياري، ويتيح للمستوردين والمخلصين الجمركيين حجز موعد مسبق عبر منصة "فسح"، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل بالميناء، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ويعمل "نظام إدارة الشاحنات" على تنظيم وإدارة الطاقة الاستيعابية في مختلف المنافذ، وذلك عبر تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة لحجز المواعيد المسبقة، إضافة إلى تتبع وإدارة حركة أسطول الشاحنات وتنظيم عمل السائقين، بجانب العمل على ربط جميع الجهات الحكومية المعنية إلكترونياً، التي تتعاون مع بعضها البعض في تشغيل وإدارة هذا النظام.

وسيمكِّن النظام المصدِّرين والمستوردين من حجز المواعيد المسبقة عبر منصة "فسح"، النافذة الموحدة لعمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، من أجل التنسيق المسبق لعبور الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، وصولاً إلى تنظيم حركة سير هذه الشاحنات وتخفيض ازدحام الطرق المؤدية للميناء، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، بجانب الحد من التجمع والانتظار عند المنافذ، مما يسهم في سلاسة حركة تدفق الشاحنات ورفع كفاءة العمل.

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