النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط

للبحث عن استثمارات جديدة في الرياضة الدولية وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز

اقتربت السعودية من الحصول على حقوق البث التلفزيوني في الشرق الأوسط للدوري الألماني لكرة القدم ( بوندسليجا ) في أحدث خطوة من جانب المملكة للبحث عن استثمارات جديدة في الرياضة الدولية - وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الهيئة التي تدير كرة القدم الألمانية كانت تجري محادثات مع قنوات بيين سبورت لتجديد صفقة الشبكة لمدة خمس سنوات وتلقت أيضًا عرضًا من القنوات السعودية.

ولم تكشف التقارير المزيد من التفاصيل حول المفاوضات الجديدة، باستثناء اقتراب القنوات السعودية من الحصول على حق البث حصريًا في منطقة الشرق الأوسط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط
سبق

اقتربت السعودية من الحصول على حقوق البث التلفزيوني في الشرق الأوسط للدوري الألماني لكرة القدم ( بوندسليجا ) في أحدث خطوة من جانب المملكة للبحث عن استثمارات جديدة في الرياضة الدولية - وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الهيئة التي تدير كرة القدم الألمانية كانت تجري محادثات مع قنوات بيين سبورت لتجديد صفقة الشبكة لمدة خمس سنوات وتلقت أيضًا عرضًا من القنوات السعودية.

ولم تكشف التقارير المزيد من التفاصيل حول المفاوضات الجديدة، باستثناء اقتراب القنوات السعودية من الحصول على حق البث حصريًا في منطقة الشرق الأوسط.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
10:26 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
12:19 AM

استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط

للبحث عن استثمارات جديدة في الرياضة الدولية وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز

A A A
خالد علي - جدة
4
2,543

اقتربت السعودية من الحصول على حقوق البث التلفزيوني في الشرق الأوسط للدوري الألماني لكرة القدم ( بوندسليجا ) في أحدث خطوة من جانب المملكة للبحث عن استثمارات جديدة في الرياضة الدولية - وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الهيئة التي تدير كرة القدم الألمانية كانت تجري محادثات مع قنوات بيين سبورت لتجديد صفقة الشبكة لمدة خمس سنوات وتلقت أيضًا عرضًا من القنوات السعودية.

ولم تكشف التقارير المزيد من التفاصيل حول المفاوضات الجديدة، باستثناء اقتراب القنوات السعودية من الحصول على حق البث حصريًا في منطقة الشرق الأوسط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,301
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,171
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,527

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة