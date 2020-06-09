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السلطة الفلسطينية تقدم مقترحاً ضد "صفقة القرن"

يتضمن دولة ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء)، عن تقديم الفلسطينيين "اقتراحًا مضادًا" للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح "اشتية" أن المقترح المضاد قدم للجنة الرباعية قبل بضعة أيام، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن المقترح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة، ينص على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح.

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله أن المقترح الفلسطيني يشمل أيضًا إجراء تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة، ومبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، على أن تكوت متساوية في حجم وقيمة الأراضي.

وتضم اللجنة الرباعية كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السلطة الفلسطينية تقدم مقترحاً ضد "صفقة القرن"
سبق

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء)، عن تقديم الفلسطينيين "اقتراحًا مضادًا" للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح "اشتية" أن المقترح المضاد قدم للجنة الرباعية قبل بضعة أيام، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن المقترح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة، ينص على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح.

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله أن المقترح الفلسطيني يشمل أيضًا إجراء تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة، ومبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، على أن تكوت متساوية في حجم وقيمة الأراضي.

وتضم اللجنة الرباعية كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
06:34 PM

السلطة الفلسطينية تقدم مقترحاً ضد "صفقة القرن"

يتضمن دولة ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء)، عن تقديم الفلسطينيين "اقتراحًا مضادًا" للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح "اشتية" أن المقترح المضاد قدم للجنة الرباعية قبل بضعة أيام، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن المقترح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة، ينص على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح.

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله أن المقترح الفلسطيني يشمل أيضًا إجراء تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة، ومبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، على أن تكوت متساوية في حجم وقيمة الأراضي.

وتضم اللجنة الرباعية كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

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