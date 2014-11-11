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وزير يمني: المليشيا الانقلابية تجرف هويتنا وتدمر النسيج الاجتماعي

خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة

قال وزير الدولة اليمني، أمين العاصمة اللواء عبدالغني حفظ الله جميل "إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقوم بتجريف الهوية اليمنية، وتدمر النسيج الاجتماعي".

وأضاف في كلمته خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة تحت عنوان "تجريف مليشيا الحوثي للهوية الثقافية اليمنية" أن مليشيا الحوثي لا تستهدف ثورة سبتمبر الخالدة فحسب، بل تعمل على تجريف كل ما يتعلق بحياة الناس بمختلف جوانبه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

مليشيا الحوثي

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وزير يمني: المليشيا الانقلابية تجرف هويتنا وتدمر النسيج الاجتماعي
سبق

قال وزير الدولة اليمني، أمين العاصمة اللواء عبدالغني حفظ الله جميل "إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقوم بتجريف الهوية اليمنية، وتدمر النسيج الاجتماعي".

وأضاف في كلمته خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة تحت عنوان "تجريف مليشيا الحوثي للهوية الثقافية اليمنية" أن مليشيا الحوثي لا تستهدف ثورة سبتمبر الخالدة فحسب، بل تعمل على تجريف كل ما يتعلق بحياة الناس بمختلف جوانبه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:12 PM

وزير يمني: المليشيا الانقلابية تجرف هويتنا وتدمر النسيج الاجتماعي

خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال وزير الدولة اليمني، أمين العاصمة اللواء عبدالغني حفظ الله جميل "إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقوم بتجريف الهوية اليمنية، وتدمر النسيج الاجتماعي".

وأضاف في كلمته خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة تحت عنوان "تجريف مليشيا الحوثي للهوية الثقافية اليمنية" أن مليشيا الحوثي لا تستهدف ثورة سبتمبر الخالدة فحسب، بل تعمل على تجريف كل ما يتعلق بحياة الناس بمختلف جوانبه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

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